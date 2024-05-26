Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

РФ з початку року скинула на Україну 10 000 КАБів — Міноборони

26 травня 2024, 17:45

РФ з початку року скинула на Україну 10 000 КАБів — Міноборони

РФ скинула в Україну 10000 КАБів. Фото: Рустем Умєров РФ скинула в Україну 10000 КАБів. Фото: Рустем Умєров

Окупаційні війська РФ з початку поточного року скинули на територію України майже 10 тисяч керованих авіабомб. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли бути сотні людей, — це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом. Це свідоме вбивство мирного населення», — зазначив він.



Глава оборонного відомства заявив, що Україна потребує більшої кількості сучасних систем ППО та авіації.

«Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів», — розповів Умєров.

Раніше ми писали, що 25 травня російські окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові двома керованими авіабомбами. Станом на 17.30 відомо про 16 постраждалих.

Також росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку на Донеччині.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Рустем Умєров
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:59
На окупованій Донеччині постраждав чоловік під час скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
23:15
Головне за день: Ракетний удар по Харкову. Нові жертви у Донецькій області
15:45
Бракує бензину та захисту: пропагандистка розповіла про ситуацію в лавах окупантів на Луганщині
09:15
«ДНР» заявила про нічний обстріл окупованого Донецька
23:28
Головне за день: Контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Путін знову говорить про переговори
20:10
Окупований Донецьк зазнав обстрілу: поранені троє людей (доповнено)
20:00
У лавах «ДНР» почалися чистки, Росія скорочує зарплати вчителям на окупованій частині Херсонщини — дайджест ►
14:33
Присягнула на вірність агресору: псевдопрокурор так званої ЛНР отримала максимальний термін
13:32
«Верховний суд ДНР» оголосив довічний вирок військовим ЗСУ: окупанти їх звинувачують у «замаху на вбивство»
11:53
З'явилося відео знищення батареї С-400 на окупованій Донеччині
08:40
Російська армія втратила за добу понад 1200 військових та 80 одиниць техніки
23:34
Головне за день: Росія обстріляла Харків. Між «Л/ДНР» та РФ встановили спецзону
20:39
Ростовська область запровадила особливий порядок перетину кордону з території Донбасу
18:45
Російські силовики через 10 років затримали «козака», який катував та вбив двох людей у Луганській області
17:07
ЗСУ вдарили по позиціях ППО РФ під окупованим Донецьком: знищено ЗРК С-300/400
16:17
ЗАЕС знову на межі блекауту, відключилася зовнішня повітряна лінія — Енергоатом
15:36
Внаслідок обстрілів Горлівки одна людина загинула та 11 постраждали
14:18
Партизани виявили техніку окупантів у Євпаторії — АТЕШ
13:45
На захопленому Донбасі окупанти заборонили носити форму «поліцейським» у вільний від чергування час – ЦНС
13:26
В окупованому Маріуполі загарбники перейменували одну з вулиць: містяни були проти
усі новини
17:45
РФ з початку року скинула на Україну 10 000 КАБів — Міноборони
17:25
Україна мала отримати літаки F-16 ще два роки тому — генерал США
16:44
РФ виробляє снаряди втричі швидше і вчетверо дешевше за Америку та ЄС — Sky News
16:10
На Донеччині за добу ліквідували три пожежі внаслідок атак армії РФ
15:45
Прикордонники знищили російський дрон, який летів у бік рятувальників
15:26
Армія РФ з початку доби найбільше атакувала на Покровському напрямку — Генштаб
14:59
Майже 9 тисяч російських окупантів та 86 танків: з'явилися дані про втрати Росії за тиждень
13:46
Удар по гіпермаркету в Харкові: зросла кількість загиблих та постраждалих
13:28
РФ скинула на Костянтинівку авіабомбу, а Залізне атакувала з артилерії — поліція
12:59
На окупованій Донеччині постраждав чоловік під час скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
12:17
У Харкові рятувальники через 16 годин загасили пожежу в гіпермаркеті
11:32
В «Укренерго» розповіли, чи будуть сьогодні відключення світла в Україні
10:51
Війська РФ окупували село на Донеччині — DeepState
09:58
Сили ППО збили 12 ракет і 31 дрон — Олещук
09:13
На Донеччині за добу армія РФ вбила одного цивільного, є постраждалі
23:35
Удари по Харкову 25 травня: 5 людей загинуло, 59 постраждали, ще 17 безвісти зникли
23:28
Бєлгород та околиці потрапили під обстріли: є загиблі та поранені
23:15
Головне за день: Ракетний удар по Харкову. Нові жертви у Донецькій області
21:35
Війська РФ вдарили по центру Харкова. Відомо про 18 постраждалих
18:40
Зеленський відповів на кремлівські наративи про його нелегітимність: «Не хвилює»
усі новини
ВІДЕО
Прикордонники знищили російський дрон, який летів у бік рятувальників Прикордонники знищили російський дрон, який летів у бік рятувальників
26 травня, 15:45
Наслідки обстрілу гіпермаркету у Харкові. Фото: прокуратура Удари по Харкову 25 травня: 5 людей загинуло, 59 постраждали, ще 17 безвісти зникли
25 травня, 23:35
Наслідки обстрілу у Білгороді. Фото: соцмережі Бєлгород та околиці потрапили під обстріли: є загиблі та поранені
25 травня, 23:28
Наслідки удару по центру Харкова. Фото: прокуратура Війська РФ вдарили по центру Харкова. Відомо про 18 постраждалих
25 травня, 21:35
Наслідки удару по гіпермаркету в Харкові. Фото ДСНС Росія вдарила по Харкову: горить гіпермаркет, є жертви
25 травня, 17:20
Горить ліс на окупованій території Луганщини. Фото: Артем Лисогір На окупованій Луганщині горить ліс, пожежу не можуть загасити
24 травня, 17:47

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір