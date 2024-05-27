Російську Орловську область атакували дрони: є загиблий та постраждалі

У ході сьогоднішньої атаки на Орловську область РФ є загиблий та постраждалі. Крім того, пошкоджено АЗС. Про це повідомив губернатор регіону Андрій Кличков.



«Сьогодні вранці в ході ще однієї масованої атаки на Орловську область сталося падіння БПЛА на територію паливно-заправної станції у місті Лівни», — зазначив він.



За словами Кличкова, пошкоджено частину фасаду адміністративної будівлі, до місця пригоди приїхала пожежна частина, трохи пізніше на території АЗС сталося падіння ще одного БПЛА, що спричинило смерть цивільної.



Відомо про загибель водія 8-ї обласної пожежної частини. Ще троє співробітників служб постраждали.



У Міністерстві оборони РФ заявили, що сьогодні над територією Орловської області нібито збили шість дронів.



Раніше ми писали, що під російським Орськом, розташованим в Оренбурзькій області, сталося падіння дрона.