Армія РФ атакувала Антонівку за допомогою дрона, а на Північне скинула чотири авіабомби

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Протягом доби російські війська обстріляли дев'ять населених пунктів Донецької області, зокрема Антонівку, Північне, Красногорівку та інші. Внаслідок атак пошкоджено 33 житлові будинки та господарську споруду. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Ситуація у регіоні така:



Російські окупанти завдали по Антонівці удару FPV-дроном, двоє людей загинули, також відомо про одного постраждалого.





Часів Яр також потрапив під вогонь армії РФ, росіяни вбили одного цивільного, ще один — отримав поранення. Пошкоджено три приватні будинки.





У Красногорівці постраждали двоє мирних жителів — один загинув та один поранений. Також від рук загарбників загинув житель Сіверська.



Крім того, РФ скинули на Північне чотири керовані авіабомби КАБ-250 — пошкоджено 3 багатоквартирних і 14 приватних будинків, а по Селидову завдали авіаудар керованої авіабомбою УМПБ Д-30СМ. Руйнування зазнали 11 будинків.



Раніше ми писали, що 26 травня рятувальники гасили масштабну пожежу у хвойному лісі поблизу селища Щурове на Донеччині.