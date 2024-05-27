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Армія РФ атакувала Антонівку за допомогою дрона, а на Північне скинула чотири авіабомби

27 травня 2024, 11:58

Армія РФ атакувала Антонівку за допомогою дрона, а на Північне скинула чотири авіабомби

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Протягом доби російські війська обстріляли дев'ять населених пунктів Донецької області, зокрема Антонівку, Північне, Красногорівку та інші. Внаслідок атак пошкоджено 33 житлові будинки та господарську споруду. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Ситуація у регіоні така:

Російські окупанти завдали по Антонівці удару FPV-дроном, двоє людей загинули, також відомо про одного постраждалого.



Часів Яр також потрапив під вогонь армії РФ, росіяни вбили одного цивільного, ще один — отримав поранення. Пошкоджено три приватні будинки.



У Красногорівці постраждали двоє мирних жителів — один загинув та один поранений. Також від рук загарбників загинув житель Сіверська.

Крім того, РФ скинули на Північне чотири керовані авіабомби КАБ-250 — пошкоджено 3 багатоквартирних і 14 приватних будинків, а по Селидову завдали авіаудар керованої авіабомбою УМПБ Д-30СМ. Руйнування зазнали 11 будинків.

Раніше ми писали, що 26 травня рятувальники гасили масштабну пожежу у хвойному лісі поблизу селища Щурове на Донеччині.

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