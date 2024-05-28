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Сили ППО збили всі дрони, випущені армією РФ

28 травня 2024, 09:12

Сили ППО збили всі дрони, випущені армією РФ

Сьогодні вночі, 28 травня, російська армія в черговий раз завдала удар по Україні, використавши дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили усі «Шахеди». Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Вночі 28 травня 2024 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ», — написав він.



За уточненою інформацією, російські безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Раніше ми писали, що вдень 27 травня армія РФ атакувала одразу кілька областей України, які межують із Росією та окупованими територіями. 

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