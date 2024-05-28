Один загиблий та троє постраждалих внаслідок обстрілів РФ за добу на Донеччині

У Донецькій області минулої доби, 27 травня, один цивільний загинув від рук російських окупантів, також відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 27 травня росіяни вбили одного жителя Донецької області — у Калинівці», — написав він.





Крім того, за даними Філашкіна, ще 3 особи отримали поранення.



З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 1979 осіб, отримали поранення — 4928. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що у групуванні «ДНР» заявили про поранення п'ятьох мирних жителів 27 травня на окупованій території Донецької області внаслідок обстрілу. При цьому в категорію мирних жителів внесли співробітників пожежної служби, яка підпорядковується російській владі.