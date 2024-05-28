Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Україна та Португалія підписали договір про гарантії безпеки. Про що йдеться в угоді

28 травня 2024, 21:37

Україна та Португалія підписали договір про гарантії безпеки. Про що йдеться в угоді

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру. Фото: Офіс президента України Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру. Фото: Офіс президента України

У Лісабоні президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали двосторонню Угоду про співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомили в Офісі президента України.

Угода закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах 1991 року, включаючи територіальне море. Португалія надасть цього року не менше 126 мільйонів євро військової підтримки.

Також вона підтверджує участь у «Коаліції F-16», міжнародній «Коаліції здібностей морської безпеки», а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях з розмінування та зміцнення морської безпеки.

Окремі блоки угоди присвячені двосторонньому співробітництву в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам.

Україна та Португалія координуватимуть та зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки країни на шляху до майбутнього вступу до НАТО.

У блоці з політичної співпраці йдеться про підтримку української «формули миру», притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та спільну роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати чи шкоду, спричинені російською агресією.

Португалія також зобов'язується продовжувати участь у Міжнародній коаліції щодо повернення українських дітей та сприяти досягненню цілей, викладених у рамковому документі цієї коаліції.

Нагадаємо, що 27 травня Україна та Іспанія підписали договір про гарантії безпеки.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Португалія
Люди
Володимир Зеленський Луїш Монтенегру
Організації
НАТО
Інше
Санкції військова допомога Формула миру гарантії безпеки Угода

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:10
Більше не «Шахтар»: окупанти змінили емблему клубу на «Донбас-Арені»
16:58
СБУ повідомила про підозру голові російського ЦМРБанку Ареф'єву, який запроваджує «рубльову зону» на окупованому Донбасі
23:09
Головне за день: Удар по базі росармії у Луганську. Затримання людей в окупації
22:49
«ДНР»: П'ятьох людей поранено через обстріли
21:33
В окупації росгвардійці затримали 7 людей нібито за допомогу ЗСУ
21:10
Вибухи у Луганську: в окупованому місті велика пожежа
20:22
У Макіївці облили фарбою пам'ятник загиблому бойовику «ДНР»
16:50
РФ розгорнула масштабну інформаційну кампанію до річниці початку боїв за Донецький аеропорт. Що відомо
23:00
Головне за день: Число загиблих у Харкові зросло до 14. Окупанти захопили село Уманське
12:59
На окупованій Донеччині постраждав чоловік під час скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
23:15
Головне за день: Ракетний удар по Харкову. Нові жертви у Донецькій області
15:45
Бракує бензину та захисту: пропагандистка розповіла про ситуацію в лавах окупантів на Луганщині
09:15
«ДНР» заявила про нічний обстріл окупованого Донецька
23:28
Головне за день: Контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Путін знову говорить про переговори
20:10
Окупований Донецьк зазнав обстрілу: поранені троє людей (доповнено)
20:00
У лавах «ДНР» почалися чистки, Росія скорочує зарплати вчителям на окупованій частині Херсонщини — дайджест ►
14:33
Присягнула на вірність агресору: псевдопрокурор так званої ЛНР отримала максимальний термін
13:32
«Верховний суд ДНР» оголосив довічний вирок військовим ЗСУ: окупанти їх звинувачують у «замаху на вбивство»
11:53
З'явилося відео знищення батареї С-400 на окупованій Донеччині
08:40
Російська армія втратила за добу понад 1200 військових та 80 одиниць техніки
усі новини
23:21
Війська Росії вдарили по «багатоповерхівці» у Костянтинівці, а в Краматорську пролунала серія вибухів
22:57
Путін пригрозив «розширенням санітарної зони» у разі ударів західною зброєю по Росії
22:10
Більше не «Шахтар»: окупанти змінили емблему клубу на «Донбас-Арені»
21:37
Україна та Португалія підписали договір про гарантії безпеки. Про що йдеться в угоді
21:04
Авіація РФ скинула авіабомби на житловий квартал у центрі Торецька: є загиблі та поранені
19:08
Кабмін планує створити та ухвалити Стратегію деокупації та План її реалізації. Що там буде передбачено
18:29
РФ обстріляла Національний природний парк «Святі гори» на Донеччині: виникла масштабна пожежа
18:10
Винищувачі F-16 будуть доставлені до України дуже скоро — Умєров
17:18
У Києві помер засновник «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко
16:58
СБУ повідомила про підозру голові російського ЦМРБанку Ареф'єву, який запроваджує «рубльову зону» на окупованому Донбасі
16:56
У Покровській громаді в гаражі згоріли чотири людини
16:28
Понад 600 ув'язнених приєдналися до лав ЗСУ — Мін'юст
16:08
«Зливала» позиції ЗСУ під Слов'янськом та закликала вбивати українських полонених: СБУ затримала інформаторку РФ
15:33
Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку, триває 8 боєзіткнень — Генштаб
14:57
Армія РФ вдарила авіабомбою по околицях Дружківки: троє людей постраждали, серед них дитина
13:56
Україна має перемогти, дипломатичний шлях ми запропонували — Зеленський
12:52
Чи існує загроза наступу з Білорусі: відповідь ЦПД
12:28
Нідерланди планують зібрати Patriot для України спільно з країнами-союзниками
11:59
Україна та Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки
11:20
На Лиман скинули чотири авіабомби, у Калинівці дроном зруйнували будинок: поліція показала наслідки атак росіян
усі новини
ВІДЕО
Війська РФ вдарили по Олексієво-Дружківці. Фото: Новини Донбасу Армія РФ вдарила авіабомбою по околицях Дружківки: троє людей постраждали, серед них дитина
28 травня, 14:57
Вибухи у Луганську: в окупованому місті велика пожежа Вибухи у Луганську: в окупованому місті велика пожежа
27 травня, 21:10
Порятунок тяжко пораненого чоловіка в Красногорівці. Фото: кадр із відео «Пробило легеню навиліт»: у Красногорівці поліцейські під жорстокими обстрілами РФ врятували пораненого чоловіка
27 травня, 15:01
Момент удару по «Епіцентру». Кадр із відео Момент удару по «Епіцентру» у Харкові – відео з камер спостереження
26 травня, 22:12
Наслідки обстрілу гіпермаркету у Харкові. Фото: прокуратура Удари по Харкову 25 травня: 5 людей загинуло, 59 постраждали, ще 17 безвісти зникли
25 травня, 23:35
Наслідки обстрілу у Білгороді. Фото: соцмережі Бєлгород та околиці потрапили під обстріли: є загиблі та поранені
25 травня, 23:28
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір