У Міноборони розповіли, яка кількість російських військ знаходиться в Україні та поблизу її кордонів

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони України

Росія має близько 500 тисяч військових в Україні та поблизу її кордонів. Про це в інтерв'ю агентству Reuters повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Рустема Умєрова, РФ готується залучити ще 200-300 тисяч солдатів.

«Їх мета – відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу міць проти нас», – зазначив глава Міноборони.

Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що винищувачі F-16 дуже скоро будуть доставлені в Україну.