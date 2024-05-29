Російська авіація вночі скинула авіабомби на Селидове: є загиблий та поранена, під завалами шукають підлітка

Наслідки нічної атаки РФ на Селидове. Фото: Селидівська МВА

28 травня о 21:30 армія РФ двома авіабомбами УМПБ Д-30 атакувала місто Селидове Донецької області. Про це повідомили у Селидівській міській військовій адміністрації.

Поранена жінка 1953 року народження, її доправили до лікарні. Загинув чоловік 1970 року народження: знайдені фрагменти його тіла. Пошук підлітка 2010 року народження триває.

Пошкоджені 10 приватних будинків та магазин. Зруйнований один житловий будинок.

Нагадаємо, що 28 травня авіація РФ скинула авіабомби на житловий квартал у центрі міста Торецьк Донецької області – двоє людей загинули, ще троє поранені.