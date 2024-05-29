В Україні розробили робот «Лють: його переваги

В Україні з'явився робот «Лють», який штурмує позиції російських окупантів та зберігає життя ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня.



«Робот «Лють» атакує позиції росіян і прикриває наших захисників під час штурму», — йдеться в повідомленні.



Українські військові встигли оцінити його роботу, також вони відзначили високий рівень радіо- та відеозв'язку, а також гарний приціл та ведення автоматичного вогню і вдень, і вночі.



Крім того, у відомстві додали, що робота можна використовувати в обороні як мобільну вогневу точку, яка може переміщатися по позиції, вести вогонь з кількох позицій або бути спостережним пунктом.



Раніше ми писали, як тепер розмінують Донецьку та Луганську області за допомогою роботів.