В Україні розслідують велику систему катувань ув'язнених

Катування у в'язниці. Кадр з відео

Правоохоронці викрили численні факти тортур ув'язнених у низці регіонів України. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, четверо чиновників на Полтавщині вже отримали підозри.



У Полтавській області повідомили про підозру у застосуванні тортур чотирьом посадовим особам Божківської виправної колонії №16.



«Під час розслідування було викрито численні факти знущань та побиття осіб, які відбувають покарання в колоніях. Наслідком встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами посадових осіб колонії, продовжується», — повідомили у ГБР.



Тим, хто лише надходив до колонії, загрожували поселенням серед «відторгнутих». Ув'язнених били доти, доки не ламали їхню волю і змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв.



Новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи цей процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими палицями, ціпками по різних частинах тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад, задокументовано факт завдання більш ніж 200 ударів одному з засуджених.



Також, у розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксовано момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих ув'язнених Божківської виправної колонії. Експертиза відео підтвердила його справжність, відео долучили до матеріалів виробництва як один із доказів протиправних дій працівників колонії.



У матеріалах також містяться інші факти тортур у цьому та інших виправних установах, які зараз є предметом дослідження.



Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.



Також перевірку проводять щодо керівника цієї Божківської колонії.



«Окрім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих установах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі», — повідомили в ГБР.