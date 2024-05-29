Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: РФ бомбардує міста Донеччини. У Лисичанську так і не запустили водопостачання

29 травня 2024, 23:31

Головне за день: РФ бомбардує міста Донеччини. У Лисичанську так і не запустили водопостачання

Суспільство

 У захопленому Лисичанську після невдалої осінньої спроби запустити систему опалення окупанти не займаються інфраструктурними об'єктами. За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, централізоване водопостачання є лише в окремих районах міста – переважно в південній його частині.

Бойові дії

 Як повідомили аналітики DeepState, російські окупаційні війська просунулися біля села Уманське на Донеччині. Також армія РФ просунулась у селі Старомайорське.

У Харкові завершено пошукові роботи в будівельному гіпермаркеті «Епіцентр», яким армія РФ завдала авіаударів 25 травня. За остаточними даними, внаслідок російських ударів по «Епіцентру» загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв — 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 особи отримали поранення.

28 травня російські війська вдарили по Донеччині 11 бомбами. Це найбільший показник за день. Відомо про загибель 4 цивільних. У Торецьку поранено трьох жінок. На Селідове Росія скинула дві авіабомби УМПБ Д-30 СМ. Постраждав приватний сектор. З-під уламків дістали тіла 53-річного чоловіка і наступного дня його 13-річного сина. Жінку, 73 роки, госпіталізували із численними травмами.

Лиман росіяни обстріляли тричі — вісім людей отримали поранення та контузії, пошкоджено три двоповерхівки та три адмінбудинки.

У ніч проти 29 травня сили РФ нанесли по Краматорську три авіаудари ракетою-бомбою «Гром-Е1». Поранено одну людину, півсотні абонентів залишилися без газопостачання. Одна з ракет пробила дах житлового будинку та впала на дорогу. Її бойова частина застрягла у землі.

У Сумській області внаслідок обстрілу загинули двоє людей, троє отримали поранення, пошкоджено будинок культури та адміністративні будівлі.

Російські окупанти продовжують атакувати населені пункти Луганської області. Минулої доби найбільше постраждала Білогорівка, яка потрапила під штурм армії РФ.

В окупованому Донецьку пролунав вибух у будівлі на Київському проспекті, в якому до 2014 року знаходився інститут «Донбасгражданпроєкт». Багатоповерхова будівля поряд — колишнє видавництво «Донеччина». За попередньою інформацією, удару було завдано за місцем збору російських військових. Про це свідчать, зокрема кадри наслідків удару, які зняли очевидці. Вони кажуть, що на місці удару є загиблі. Крім того, адміністратор місцевої проросійської групи в Telegram відмовився викладати відео з місця удару. Зазвичай так буває, коли прилітає по військовому об'єкту.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:31
Головне за день: РФ бомбардує міста Донеччини. У Лисичанську так і не запустили водопостачання
19:45
Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено)
14:58
Внаслідок обстрілу окупованого селища Донеччини постраждав один цивільний
10:35
Більшість жителів окупованого Лисичанська залишається без води. Що відомо
23:37
Головне за день: Обстріл Дружківки. Бельгія передасть Україні F-16 до кінця року
22:10
Більше не «Шахтар»: окупанти змінили емблему клубу на «Донбас-Арені»
16:58
СБУ повідомила про підозру голові російського ЦМРБанку Ареф'єву, який запроваджує «рубльову зону» на окупованому Донбасі
23:09
Головне за день: Удар по базі росармії у Луганську. Затримання людей в окупації
22:49
«ДНР»: П'ятьох людей поранено через обстріли
21:33
В окупації росгвардійці затримали 7 людей нібито за допомогу ЗСУ
21:10
Вибухи у Луганську: в окупованому місті велика пожежа
20:22
У Макіївці облили фарбою пам'ятник загиблому бойовику «ДНР»
16:50
РФ розгорнула масштабну інформаційну кампанію до річниці початку боїв за Донецький аеропорт. Що відомо
23:00
Головне за день: Число загиблих у Харкові зросло до 14. Окупанти захопили село Уманське
12:59
На окупованій Донеччині постраждав чоловік під час скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
23:15
Головне за день: Ракетний удар по Харкову. Нові жертви у Донецькій області
15:45
Бракує бензину та захисту: пропагандистка розповіла про ситуацію в лавах окупантів на Луганщині
09:15
«ДНР» заявила про нічний обстріл окупованого Донецька
23:28
Головне за день: Контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Путін знову говорить про переговори
20:10
Окупований Донецьк зазнав обстрілу: поранені троє людей (доповнено)
усі новини
23:31
Головне за день: РФ бомбардує міста Донеччини. У Лисичанську так і не запустили водопостачання
23:08
В Україні розслідують велику систему катувань ув'язнених
22:20
В Україні 1,2 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані через «Резерв+»
21:00
Зеленський назвав напрямки на фронті, де Росія продовжить найактивніше атакувати
20:00
Наслідки удару по гіпермаркету у Харкові: поліція ідентифікувала всіх загиблих
19:45
Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено)
19:00
У Торецьку встановлюють особи загиблих після російського авіаудару
17:59
Воїни ГУР завдали ударів по російських окупантах та їхній техніці на Харківському напрямку
17:11
Лиман опинився під атакою РФ: через «приліт» у житлову забудову постраждали восьмеро людей
16:35
Краматорськ частково залишився без газу через атаку армії РФ
16:31
Росіяни 28 травня скинули 10 авіабомб на населені пункти Донецької області: це рекордна кількість на добу
15:58
В Україні розробили робота «Лють» для штурму російських позицій
15:04
На Донеччині ухвалили рішення про евакуацію сімей із дітьми з деяких населених пунктів. Звідки евакуюватимуть
14:58
Внаслідок обстрілу окупованого селища Донеччини постраждав один цивільний
13:21
З Донецької області на Волинь прибув четвертий евакуаційний потяг
12:55
Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на понад 1 мільярд євро
11:58
Російська авіація вночі скинула авіабомби на Селидове: є загиблі та поранена, серед жертв підліток
11:48
РФ вдарила ракетою по Сумщині: є жертви та постраждалі
11:37
Армія РФ вісім разів штурмувала Білогорівку, ситуація напружена — Лисогор
10:58
Три райони Донецької області перебували під ударом російських сил: Філашкін розповів подробиці
усі новини
ВІДЕО
Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено) Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено)
29 травня, 19:45
Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Дмитро Глушко / «Новини Донбасу» Росія атакувала Краматорськ: одна з ракет застрягла в землі, є пошкодження
29 травня, 09:53
Війська РФ вдарили по Олексієво-Дружківці. Фото: Новини Донбасу Армія РФ вдарила авіабомбою по околицях Дружківки: троє людей постраждали, серед них дитина
28 травня, 14:57
Вибухи у Луганську: в окупованому місті велика пожежа Вибухи у Луганську: в окупованому місті велика пожежа
27 травня, 21:10
Порятунок тяжко пораненого чоловіка в Красногорівці. Фото: кадр із відео «Пробило легеню навиліт»: у Красногорівці поліцейські під жорстокими обстрілами РФ врятували пораненого чоловіка
27 травня, 15:01
Момент удару по «Епіцентру». Кадр із відео Момент удару по «Епіцентру» у Харкові – відео з камер спостереження
26 травня, 22:12
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір