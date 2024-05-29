Головне за день: РФ бомбардує міста Донеччини. У Лисичанську так і не запустили водопостачання

Суспільство



У захопленому Лисичанську після невдалої осінньої спроби запустити систему опалення окупанти не займаються інфраструктурними об'єктами. За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, централізоване водопостачання є лише в окремих районах міста – переважно в південній його частині.



Бойові дії



Як повідомили аналітики DeepState, російські окупаційні війська просунулися біля села Уманське на Донеччині. Також армія РФ просунулась у селі Старомайорське.



У Харкові завершено пошукові роботи в будівельному гіпермаркеті «Епіцентр», яким армія РФ завдала авіаударів 25 травня. За остаточними даними, внаслідок російських ударів по «Епіцентру» загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв — 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 особи отримали поранення.



28 травня російські війська вдарили по Донеччині 11 бомбами. Це найбільший показник за день. Відомо про загибель 4 цивільних. У Торецьку поранено трьох жінок. На Селідове Росія скинула дві авіабомби УМПБ Д-30 СМ. Постраждав приватний сектор. З-під уламків дістали тіла 53-річного чоловіка і наступного дня його 13-річного сина. Жінку, 73 роки, госпіталізували із численними травмами.



Лиман росіяни обстріляли тричі — вісім людей отримали поранення та контузії, пошкоджено три двоповерхівки та три адмінбудинки.



У ніч проти 29 травня сили РФ нанесли по Краматорську три авіаудари ракетою-бомбою «Гром-Е1». Поранено одну людину, півсотні абонентів залишилися без газопостачання. Одна з ракет пробила дах житлового будинку та впала на дорогу. Її бойова частина застрягла у землі.



У Сумській області внаслідок обстрілу загинули двоє людей, троє отримали поранення, пошкоджено будинок культури та адміністративні будівлі.



Російські окупанти продовжують атакувати населені пункти Луганської області. Минулої доби найбільше постраждала Білогорівка, яка потрапила під штурм армії РФ.



В окупованому Донецьку пролунав вибух у будівлі на Київському проспекті, в якому до 2014 року знаходився інститут «Донбасгражданпроєкт». Багатоповерхова будівля поряд — колишнє видавництво «Донеччина». За попередньою інформацією, удару було завдано за місцем збору російських військових. Про це свідчать, зокрема кадри наслідків удару, які зняли очевидці. Вони кажуть, що на місці удару є загиблі. Крім того, адміністратор місцевої проросійської групи в Telegram відмовився викладати відео з місця удару. Зазвичай так буває, коли прилітає по військовому об'єкту.



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