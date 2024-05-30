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Пішла з життя кореспондентка «Новин Донбасу» Анастасія Волкова

30 травня 2024, 21:06

Пішла з життя кореспондентка «Новин Донбасу» Анастасія Волкова

Анастасія Волкова Анастасія Волкова

Пішла з життя воєнна кореспондентка Анастасія Волкова. Анастасія постраждала внаслідок зіткнення двох машин 30 травня у Слов'янську на Донеччині. Наша колега померла у лікарні.

За попередньою інформацією, яку з'ясували «Новини Донбасу» у правоохоронних органах та очевидців, Анастасія перебувала на пішохідному переході в центрі міста. У цей момент на проїжджій частині сталося зіткнення двох машин — синього мікроавтобуса та зеленого ВАЗу. Удар був такої сили, що машину відкинуло на Анастасію. Водій ВАЗ загинув на місці.

Журналістка працювала у гарячих точках Луганської та Донецької областей. Саме вона була авторкою багатьох актуальних відео «Новин Донбасу» про життя людей та наслідки російських обстрілів в регіоні. Готувала відеорепортажі із прифронтової зони, неодноразово потрапляла під обстріли.

Анастасія народилася у Щасті, виросла у Луганську. Російська окупація позбавила її дому. Після подій 2014 року журналістка переїхала з Луганська до Севєродонецька. Але сьогодні і це місто — у центрі воєнних дій.

 «Мене позбавили області. Я завжди себе позиціонувала як жительку Луганської області. Я не мала планів поїхати. Тобто я почувалася комфортно. У Луганській області у мене була робота, у мене було життя, яке мене влаштовувало. А зараз розумію, що я безпритульна. Коли мене запитують, де зараз ти живеш, я не знаю, що відповісти. Тому що у мене постійно переїзди, постійно на валізах», — розповіла Настя в одному з інтерв'ю.

Анастасія Волкова закінчила факультет журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Із 2018 року працювала воєнною кореспонденткою каналів українського державного іномовлення. Співпрацювала з іншими виданнями. У червні 2022 року була нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

 Як і багато хто, чиї міста зруйнувала та окупувала Росія, Анастасія мріяла в майбутньому, після перемоги України, продовжувати працювати і вже показувати, як відбудовуються та повертаються до життя міста Луганської області.

 Останні кілька тижнів перед загибеллю Настя провела у лікарні. Вона боролася і успішно справлялася із хворобою, яка вразила її легені.

ТЕГИ

Люди
Анастасія Волкова
Місця
Слов'янськ
Інше
ДТП

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