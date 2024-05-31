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Внаслідок атак за добу троє мешканців Донеччини постраждали

31 травня 2024, 09:31

Внаслідок атак за добу троє мешканців Донеччини постраждали

Окупаційна армія РФ минулої доби, 31 травня, обстрілювала населені пункти Донецької області. Внаслідок атак троє мешканців постраждали. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 30 травня росіяни поранили 3 мешканців Донецької області: 2 у Красногорівці та 1 у Північному», — зазначив він.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1982 особи, отримали поранення — 4953. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що в окупованому Первомайську Луганської області вночі 30 травня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що схоже на обстріл. Почалася пожежа. 

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