З Луганської області евакуювали четверо людей, у регіоні залишаються півсотні цивільних

Четверо мешканців евакуювалися із Луганської області вчора, 30 травня. Однак у населених пунктах досі залишаються понад 50 осіб. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, повідомляє «Еспресо».



За його словами, місцеві жителі страждають від російських обстрілів.



«Ворог активно б'є як по логістичних шляхах, так і по населених пунктах. Вчора 4 людини виїхало, понад 50 людей залишається. Проводимо з ними роботу щодо евакуації тому, що обстріли посилилися», — сказав Лисогор.



Крім того, Лисогор зазначив, що все складніше вдається доставляти в регіон гуманітарну допомогу, зокрема пересуватися логістичними шляхами.



Щодо атак, то ситуація на Луганщині загострюється, тому російські загарбники постійно обстрілюють регіон.



«Противник намагається витіснити наші підрозділи зі Стельмахівки, Новоєгорівки, Андріївки. Тривають тяжкі бої у Серебрянському лісі, Білогорівці. Наші хлопці відбивають атаки та завдають росіянам постійних ударів», — резюмував Лисогор.

Зазначимо, що російські окупанти за 30 травня атакували населені пункти Луганської області за допомогою різного типу зброї, зокрема Невської та Новолюбівки. За нашими позиціями біля Сергіївки ЗС РФ завдали авіаудару з використанням шести некерованих ракет.



Раніше ми писали, що спецекіпаж «Білі Ангели» змогли евакуювати з Красногорівки 14 місцевих жителів, а також їхніх вихованців. Відео порятунку опублікували на Facebook сторінці правоохоронців на Донеччині.