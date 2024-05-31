Військовослужбовці знищили російський танк Т-72 на Бахмутському напрямку

Українські прикордонники на Бахмутському напрямку вночі знищили танк Т-72, який належить російській армії. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



Військовослужбовці бригади «Помста» вдарили по військовій техніці російських окупантів за допомогою коптера.



«Вночі на Бахмутському напрямку воїни бригади «Помста» за допомогою безпілотного коптера «Вампір» знищили ворожий танк. Бомбер завис над панцирником і розрядив увесь боєзапас, щоб не залишити загарбникам надії на відновлення цієї машини», — йдеться у повідомленні.



Довідка



Т-72 — радянський основний бойовий танк. Наймасовіший танк другого покоління. Прийнятий на озброєння у Збройних силах СРСР 1973 року. Т-72 розроблений та вироблявся Уралвагонзаводом у Нижньому Тагілі.



Раніше ми писали, що на Бахмутському напрямку українські прикордонники атакували позиції російських окупантів, ліквідували величезну кількість військової техніки.