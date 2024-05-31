Їх вулиця не раз потрапляла під потужний вогонь РФ: на Донеччині поліцейські врятували похилу жінку та її сина

Порятунок літньої жінки та її сина у селі Воздвиженка. Фото: кадр із відео

Екіпаж поліції «Білий Янгол» евакуював 86-річну жінку та її маломобільного сина із села Воздвиженка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

Це село знаходиться за три кілометри від лінії фронту. Літня жінка та її син залишалися в селі, яке постійно зазнає обстрілів з боку окупаційних військ. Їх вулиця не раз потрапляла під вогонь РФ. Не маючи змоги самостійно виїхати, родина звернулася за допомогою до поліції.

Пенсіонерка одразу погодилася на евакуацію, а її син спочатку сумнівався. У чоловіка проблеми зі здоров'ям, він практично не може самостійно пересуватися. Однак після чергового потужного обстрілу чоловік змінив свою думку. І вже наступного дня «Білі Янголи» повернулися за ним.

Правоохоронці вивезли пенсіонерку та її сина на безпечну територію. Наразі у Воздвиженці залишається шестеро людей.

Нагадаємо, що у місті Лиман Донецької області поліція під розривами авіабомб врятувала поранену жінку, яка у тяжкому стані втрачала свідомість.