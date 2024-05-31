Ранковий обстріл селища на Донеччині: 1 особа загинула, троє — поранені

У селищі Дробишеве Краматорського району загинула щонайменше одна людина, троє отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його даними, російські війська вранці чотири рази обстріляли селище — повністю знищено 4 приватні будинки та 4 автомобілі, пошкоджено 5 будинків, адмінбудівлю та інші об'єкти.



Російські окупанти за минулу добу атакували чотири райони Донецької області. Зокрема, на Північне скинули авіаційну бомбу, це призвело до одного постраждалого та пошкоджень.