США офіційно підтвердили, що Україна може бити по російським цілям американською зброєю

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл для України застосовувати американську зброю територією Росії. Як пише «Радіо Свобода», голова американської дипломатії висловився на цю тему 31 травня під час пресконференції у Празі.



«В останні кілька тижнів Україна зверталася до нас і просила дозволу використовувати зброю, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, включно з російськими військами, які зосереджуються на російській стороні кордону, а потім атакують Україну. Це — право до президента, і, як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою», — сказав Блінкен.



Раніше видання Politico повідомило, що президент США Джозеф Байден таємно схвалив удари по території РФ з боку ЗСУ. За даними джерел видання, завдання ударів американською зброєю дозволено лише по території біля кордонів Харківської області.



До цього державний секретар США розповів, що Вашингтон може «адаптувати та відкоригувати» свою позицію щодо дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю за метою в Росії. Блінкен зазначив, що позиція США залежатиме від умов на полі бою.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, які постачають зброю Україні, дозволити Києву використовувати її для поразки військових об'єктів на території Росії.



Окремі європейські країни вже висловились за таку ініціативу.



Володимир Путін пригрозив ескалацією на лінії фронту, якщо Захід дасть дозвіл на атаки територією РФ.