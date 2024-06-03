В окупованому Луганську можуть з'явитися відділення російських банків

В окупованому Луганську з'явилися банкомати російських банків Сбербанк та ВТБ.



На початку травня глава Ощадбанку Герман Греф повідомив, що банк планує розпочати роботу на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.



ВТБ нещодавно розмістив оголошення про пошук персоналу для роботи в Луганську.



Обидва російські банки перебувають під санкціями Європейського Союзу.



Української банківської системи в окупації немає. Повноцінною російської — теж. Для оформлення російської банківської картки мешканці окупації змушені виїжджати на територію Росії.





На сьогодні єдиним банком, який працює на захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, є Промзв'язокбанк (ПСБ). Він, як і Сбербанк, під західними санкціями.



Подробиці роботи банківської системи в окупації читайте у статті «Труднощі переказу. Криптовалюта для пенсіонерів, зарплата за чужим паспортом та інші фінансові махінації у Донецьку».