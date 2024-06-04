Відомо, скільки дітей загинули від рук окупантів від початку повномасштабної війни на Донеччині

З початку повномасштабної війни російська армія вбила на Донеччині 257 дітей. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Щонайменше 257 дітей загинули з початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області, понад 360 — отримали поранення. До речі, це лише офіційні дані, реальна кількість постраждалих може бути значно більшою.



У поліції нагадали, що 4 червня — День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної атаки Російської Федерації проти України.



«Життя дитини — найцінніше. Забираючи її, окупанти намагаються знищити майбутнє України. Ми ніколи не забудемо, як вони розстрілювали цілі сім'ї у цивільних авто, як били ракетами по пологових будинках та школах, як скинули бомби на маріупольський драмтеатр, попри напис «Діти», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що трьох людей поранено внаслідок удару по селищу Олексієво-Дружківка на околиці Дружківки на Донеччині 28 травня. Легкі поранення дістала дитина.