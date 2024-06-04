Внаслідок атаки на Криворізький район один цивільний постраждав

Сьогодні вдень, 4 червня, окупаційна армія РФ вкотре атакувала Дніпропетровську область, зокрема Криворізький район. Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Знову ракетна атака на область. Під ворожий удар потрапило Криворіжжя», — зазначив він.



За словами Лисака, постраждав 69-річний чоловік, він лікуватиметься вдома, також один приватний будинок пошкоджений.



Раніше ми писали, що війська РФ атакували Дніпро рано вранці 4 червня. Агресор ударив ракетами просто під час повітряної тривоги. У місті прогриміли щонайменше два вибухи, відомо про 7 постраждалих.