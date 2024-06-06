Вночі російські війська обстріляли Селидове, є постраждалі

Вчора, 5 червня, приблизно о 22:10 російські війська обстріляли двома авіабомбами УМПБ Д-30СН місто Селидове Донецької області. Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.
Зазначається, що внаслідок обстрілу поранено 6 цивільних осіб. Їм надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.
У повідомленні також йдеться, що пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.
Нагадаємо, 5 червня близько 12:00 російські окупанти обстріляли селище Бажане Донецької області, внаслідок чого загинула 58-річна жінка.
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