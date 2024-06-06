Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Вночі російські війська обстріляли Селидове, є постраждалі

06 червня 2024, 07:43

Вночі російські війська обстріляли Селидове, є постраждалі

Наслідки нічного обстрілу Селідова. Фото: Міська військова адміністрація Наслідки нічного обстрілу Селідова. Фото: Міська військова адміністрація

Вчора, 5 червня, приблизно о 22:10 російські війська обстріляли двома авіабомбами УМПБ Д-30СН місто Селидове Донецької області. Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок обстрілу поранено 6 цивільних осіб. Їм надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.

У повідомленні також йдеться, що пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.

Нагадаємо, 5 червня близько 12:00 російські окупанти обстріляли селище Бажане Донецької області, внаслідок чого загинула 58-річна жінка.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Донецька область Обстріл Селидове

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
07:43
Вночі російські війська обстріляли Селидове, є постраждалі
23:45
Головне за день: Чоловіків із ВНЖ інших країн не випустять. Російського військора спіймали на фейку
22:04
«Проблема катастрофічна»: в окупованій Макіївці третій день задимлення в повітрі через пожежу на полігоні
19:50
Катували мешканців, щоб «вибити» інформацію про ЗСУ: співробітники Маріупольського СІЗО можуть отримати термін
18:32
У Маріуполі росіяни в паніці змінюють позиції та перекидають ППО до Криму – «Атеш»
17:35
Сирський назвав основну мету ЗСУ після інспекції Східного фронту
16:57
Російські окупанти зізналися в обстрілах житлових будинків у Маріуполі — міськрада
15:58
У ЗСУ розповіли про заплановані удари по Кримському мосту
13:33
Російський пропагандист Стешин написав фейк про «затримання останнього захисника Азовсталі»
11:34
Сбербанк Росії розповів про початок роботи на окупованому Донбасі
10:48
Російські військові намагаються вийти на трасу між Мар'їнкою та Вугледаром у Донецькій області
09:59
Російський суд виправдав бойовиків, які воювали на Донбасі, у справі про розбійні напади
23:40
Головне за день: Ракетний удар по Дніпру. Викрадені на Херсонщині не виходять на зв'язок
23:13
У Маріуполі на пляж винесло мертвого дельфіна Мерія звинуватила РФ у забрудненні моря
22:52
СБУ повідомила про підозру «дитячому омбудсмену ЛНР»: вона може бути причетна до депортації дітей в РФ
22:21
«Мешканці міста б'ють на сполох»: окупований Маріуполь заливає каналізаційними відходами
16:35
В окупованому Маріуполі чоловіку загрожує покарання за те, що він «забрався на монумент і присів навпочіпки»
14:59
В окупованому Севастополі росіяни встановили ЗРК С-300 поряд із житловими будинками
13:37
Україна готується завдати нового удару по Кримському мосту — Bild
11:34
В окупованих Луганську, Донецьку та Маріуполі з'являться відділення російського банку ВТБ
усі новини
08:20
Втрати російської армії досягли 515 тисяч осіб — Генштаб ЗСУ
07:57
Російський БПЛА атакував рейсовий автобус на Дніпропетровщині: постраждали четверо людей
07:43
Вночі російські війська обстріляли Селидове, є постраждалі
07:17
Сили оборони України збили 17 із 18 ударних БПЛА росіян
23:45
Головне за день: Чоловіків із ВНЖ інших країн не випустять. Російського військора спіймали на фейку
23:39
Армія РФ просунулась у Красногорівці та поблизу двох сіл у Донецькій області – DeepState
22:58
У Москві чемпіона світу з тайського боксу з Маріуполя оштрафували за пост «Слава Україні»
22:04
«Проблема катастрофічна»: в окупованій Макіївці третій день задимлення в повітрі через пожежу на полігоні
20:20
Війська Росії з артилерії вдарили по селищу в Донецькій області: є загибла
19:50
Катували мешканців, щоб «вибити» інформацію про ЗСУ: співробітники Маріупольського СІЗО можуть отримати термін
18:50
Україна повернула шістьох дітей з окупації
18:40
РФ не зменшує темпів на Покровському напрямку, на Сіверському — бойових зіткнень зросло до шести: Генштаб
18:32
У Маріуполі росіяни в паніці змінюють позиції та перекидають ППО до Криму – «Атеш»
17:49
Часів Яр став пасткою для російської армії – Forbes
17:35
Сирський назвав основну мету ЗСУ після інспекції Східного фронту
16:57
Російські окупанти зізналися в обстрілах житлових будинків у Маріуполі — міськрада
16:43
«Дитина в істериці»: поліція врятувала сім'ю з п'ятирічною дівчинкою з обстріляного селища на Донеччині
15:58
У ЗСУ розповіли про заплановані удари по Кримському мосту
15:27
У ГУР прокоментували інформацію про бронежилет Путіна
15:10
17-річні за кордоном отримають відстрочку від військового обліку: Кабмін готує постанову
усі новини
ВІДЕО
Окупанти зізнаються у власних злочинах у Маріуполі. Фото: соцмережі Російські окупанти зізналися в обстрілах житлових будинків у Маріуполі — міськрада
05 червня, 16:57
Порятунок сім'ї з дитиною із селища Дробишеве. Фото: Національна поліція у Донецькій області «Дитина в істериці»: поліція врятувала сім'ю з п'ятирічною дівчинкою з обстріляного селища на Донеччині
05 червня, 16:43
У Дніпрі зранку пролунали вибухи. Фото: Дніпро оперативний/Telegram Росіяни вранці вдарили ракетами по Дніпру, є постраждалі
04 червня, 08:01
Евакуація з Красногорівки. Кадр із відео «Білі янголи» евакуювали з-під обстрілу п`ятьох жителів Красногорівки
03 червня, 16:50
Наслідки удару HIMARS по російській ППО у Бєлгородській області. Фото: «Досьє шпигуна» ЗСУ з HIMARS вдарили по російській ППО в Бєлгородській області: уражені ЗРК С-300/400
03 червня, 13:43
Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими. Фото: Новини Донбасу Омбудсмен розповів про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими
03 червня, 07:30

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір