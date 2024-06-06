Вночі російські війська обстріляли Селидове, є постраждалі

Наслідки нічного обстрілу Селідова. Фото: Міська військова адміністрація

Вчора, 5 червня, приблизно о 22:10 російські війська обстріляли двома авіабомбами УМПБ Д-30СН місто Селидове Донецької області. Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок обстрілу поранено 6 цивільних осіб. Їм надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.

У повідомленні також йдеться, що пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.

Нагадаємо, 5 червня близько 12:00 російські окупанти обстріляли селище Бажане Донецької області, внаслідок чого загинула 58-річна жінка.