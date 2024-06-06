Місцевих мешканців захопленої Луганщини за «наклеп» та критику у бік «влади» можуть відправити до в'язниці

У населених пунктах Луганської області, які перебувають під контролем окупантів, місцеве населення можуть відправити до в'язниці, якщо критикуватиме так звану владу. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«На тимчасово окупованих територіях Луганської області незадоволеною «владою» загрожують ув'язнення до трьох років. Жителі Рубіжного неодноразово скаржилися на так званий «главу муніципального округу» — писали листи навіть Путіну», — зазначив він.



За інформацією голови регіону, окупанти пояснили місцевим жителям, що за «наклеп» на нову «владу» можна отримати 3 роки позбавлення волі, за висловлювання у соціальних мережах — штраф.



Крім того, росіяни продовжили рейди у захопленому регіоні. Зокрема, у Марківці, Новопскові, Бондарівці та Лісовій Поляні окупанти забирають продукти харчування та побутові речі з будинків та магазинів.



Раніше ми писали, що четверо мешканців евакуювалися з Луганської області 30 травня. Однак у населених пунктах досі залишаються понад 50 осіб.