Внаслідок обстрілу окупованого Донецька один місцевий житель постраждав, його госпіталізували

Тимчасово окупований Донецьк сьогодні вранці, 6 червня, потрапив під обстріл. Внаслідок інциденту один місцевий житель постраждав. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.



Зазначається, що обстріл стався у Петрівському районі.



«Множинні осколкові поранення грудної клітки отримав чоловік 1972 року народження. Госпіталізований до травмпункту лікувального закладу», — зазначив Кулемзін.



Раніше ми писали, що у Донецьку жінка отримала поранення внаслідок уламкового поранення. Інцидент стався сьогодні вранці у Петрівському районі міста.