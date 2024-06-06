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РФ атакує на Краматорському напрямку, на Куп`янському — продовжуються бойові дії: Генштаб

06 червня 2024, 15:47

РФ атакує на Краматорському напрямку, на Куп`янському — продовжуються бойові дії: Генштаб

На передовій з початку доби сталося 44 бойових зіткнення, зараз російські окупанти намагаються атакувати позиції українських військових. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

На Куп'янському напрямі продовжуються бойові дії в районі Петропавлівського. Інша активність армії РФ тут поки що відсутня.

На Лиманському напрямі росіяни активізувалися в районах Невського та Серебрянського лісу. Боєзіткнення продовжуються.

На Сіверському напрямку тривають бої в районі Верхньокам'янського, за сьогодні це вже третя атака, попередні дві — успішно відбиті Силами оборони.

Крім того, російські окупанти виявляють активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Івановського. Ситуація контрольована.

За сьогодні вже 20 разів військові РФ намагалися покращити свої позиції на Покровському напрямі. Наразі тривають бої в районах Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобородівки та Новопокровського.

На Оріхівському напрямку Збройні сили оборони відбили дві атаки ЗС РФ.

Раніше ми писали, що речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин розповів, де зосереджуються основні зусилля російських військ.

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