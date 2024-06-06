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Головне за день: Як фірми з РФ продавали українське зерно. Обстріл Селидово та Херсона

06 червня 2024, 23:47

Головне за день: Як фірми з РФ продавали українське зерно. Обстріл Селидово та Херсона

Політика

 Президент Америки Джо Байден в інтерв'ю АВС News заявив , що американська зброя не використовуватиметься для ударів по Москві чи Кремлю. За його словами, ЗСУ можуть використати надану Україні зброю для ударів по Росії, проте встановив чітке обмеження — українські військові можуть бити лише по прикордонним територіям РФ у районі Харківської області.

Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що Росія може створити новий федеральний округ із окупованих територій України. За його словами, туди включать Донецьк, Луганськ, Запорізьку, Херсонську область та Крим.

Економіка

 Окупаційна влада частково захопленої Херсонської області дозволила російським військам вивезти українську агропродукцію за кордон із нульовою або зниженою вивізною ставкою мита. Протягом 2023 року низка російських експортерів вивезли з Херсонської області щонайменше 34 тисячі тонн зерна на 6,2 мільйона євро. Весь цей товар було вивезено за російською системою квот.

Росія вирішила відібрати ще частину майна у бізнесменів та політиків України в окупованому Криму, заявив голова окупаційної ради півострову Володимир Константинов. За його словами, зараз комісія виявляє ті підприємства, де дуже багато різних афілійованих юридичних та фізичних осіб. За даними «Радіо Свобода» призначена Росією влада Криму в 2023 році пустила з молотка щонайменше 25 великих об'єктів власності, більша частина яких раніше належала громадянам України.

Суспільство

 Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення погодив рішення про евакуацію дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з міста Лиман, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської громади, села Прогрес Гродівської громади та селища Зоря Іллінівської громади.

У Часовоярській громаді залишається 664 особи, при цьому евакуація триває на західні регіони України, зокрема, на Волинь чи Рівненську область.

В «Укренерго» повідомили , що в енергосистемі України зберігається дефіцит.

Бойові дії

 Основні зусилля російських військ зосереджуються на спробі прорвати оборону ЗСУ та розвинути наступ у напрямку міст Покровськ, Мирноград та Селідово Донецької області, повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин.

Російські військові опівдні з артилерії обстріляли селище Приозерне Херсонської області – постраждали двоє людей, які перебували на вулиці.

Росармія вдарила по селу Бересток Донецької області авіаційною бомбою - загинув один місцевий, також троє людей отримали поранення, серед них – дитина. Внаслідок обстрілу півночі області одна людина загинула, ще троє – поранено. В ході обстрілу Селідово вночі поранено шістьох людей, пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків і легкові автомобілі.

БПЛА військ РФ атакував рейсовий автобус у Нікопольському районі Дніпропетровської області, в якому перебували люди – постраждали чотири особи. Також через атак окупантів РФ пошкоджено інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівку, три приватні будинки та господарську споруду, газопроводи та лінії електропередач.

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