У Польщі винесли вироки сімом винним у смерті 25-річного українця, серед них поліцейські та лікар

У Польщі засудили винних у смерті 25-річного українця. Фото: РАР

У польському місті Вроцлав суд ухвалив вироки у справі про вбивство 25-річного українця Дмитра Никифоренка у місцевому центрі допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє польське видання PAP.

На лаві підсудних опинилися семеро людей, серед яких поліцейські, працівники Центру та лікар.

Суд визнав підсудних винними у вбивстві через необережність, оскільки їхні дії спричинили смерть 25-річного українця через побиття та удушення, а у випадку з лікарем — у відсутності реакції на застосування до нього таких примусових заходів.

Найбільш суворе покарання — 5 років позбавлення волі — суд призначив двом вже колишнім працівникам поліції. Інші двоє колишніх правоохоронців, лікар і двоє співробітників Вроцлавського центру допомоги алкоголікам і наркоманам, були засуджені до тюремного ув'язнення на строки від 1,5 до 4 років.

Лікаря було засуджено до 3 років позбавлення волі. Двох працівників витверезника було виправдано.

Події, що призвели до загибелі українця, сталися 30 липня 2021 року. Поліцію викликали лікарі швидкої допомоги, які прибули на виклик на зупинку у Вроцлаві. За даними служб, нетверезий чоловік поводився агресивно. Не було жодних ознак того, що він потребує госпіталізації, тому поліцейські відвезли його до витверезника, де 25-річний Дмитро помер.

Українця били, душили, застосовували проти нього палицю та газ. Згідно зі свідченнями підсудних, 25-річний чоловік був агресивним, нападав на співробітників поліції та супроводжуючих, не підкорявся наказам. Він також вкусив за палець рятівника. У зв'язку з цим його намагалися пристебнути так званими «ліжковими ременями», але під час цих дій у нього сталася раптова зупинка серця і, незважаючи на реанімаційні заходи, українець помер, згідно зі свідченнями, даними під час слідства та підтриманими обвинуваченими під час судового процесу.

Прокуратура стверджує, що «троє поліцейських та двоє доглядачів — фельдшерів у приміщенні Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння перевищили свої повноваження, вживши заходів прямого примусу». На думку слідчих, вони діяли спільно та за погодженням.

«Фактично вони брали участь у побитті та фізичному знущанні з юридично безправної жертви, до якої, після того, як її схопили та призвели до недієздатності за допомогою ременів, застосували фізичне насильство», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Прокурори встановили, що обвинувачені притискали голову, верхню частину тулуба та ноги потерпілого до матраца ліжка, сиділи на лежачому потерпілому і притискали його своєю вагою до матраца, наносили удари рукою та кулаком в область попереку та голови, душили руками та били палицею в область попереку.

Це, на думку звинувачення, перешкоджало вільному подиху потерпілого і, як наслідок, призвело до його смерті внаслідок насильницького удушення.