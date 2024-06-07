Цієї ночі українські військові збили всі крилаті ракети та майже півсотні ударних дронів агресора

Силами та засобами протиповітряної оборони при відбитті російської комбінованої атаки цієї ночі були збиті всі крилаті ракети супротивника та майже півсотні ударних безпілотників. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що загалом противник застосував під час цієї атаки 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Олещук уточнив, що окупанти били із Ту-95МС по об'єктах критичної інфраструктури України. Пуски ракет вчинили бомбардувальниками з повітряного простору Саратовської області (РФ).

Дрони-камікадзе противник запускав із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська (РФ), а також з мису Чауда в окупованому Криму.

«Внаслідок протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях», — йдеться у заяві генерала.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці російські військові вдарили по місту Селидове Донецької області двома авіабомбами.