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ССО навели вогонь HIMARS на позиції росіян на південному напрямку

07 червня 2024, 11:49

ССО навели вогонь HIMARS на позиції росіян на південному напрямку

Удар HIMARS зі скупчення росіян на півдні України. Фото: кадр із відео Удар HIMARS зі скупчення росіян на півдні України. Фото: кадр із відео

Екіпаж БПЛА 73-го морського центру ССО під час розвідки на Південному напрямку виявив місце зосередження окупаційних військ та скоригував удар HIMARS по росіянах. Відео опубліковано на каналі ССО у Youtube.



«Окрім живої сили противника, було зафіксовано бліндажі, наземні укриття та техніку. По ворожій цілі оператори ССО скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони», — йдеться у повідомленні.

За даними командування Сил спеціальних операцій, внаслідок удару російські військові зазнали суттєвих втрат.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника за минулу добу орієнтовно склали 1080 осіб особового складу.

Нагадаємо, 3 червня 2024 року, у Білгородській області HIMARS завдав удару по російській ППО.

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