Окупований Луганськ масовано атакували ракетами: попередньо, є «приліт» по нафтобазі

«Приліт» в окупованому Луганську. Фото: кадр із відео

7 червня відбулася масована ракетна атака на окупований Луганськ. Про це повідомило місцеве проросійське видання «ЛІЦ» із посиланням на так званого прессекретаря голови угруповання «ЛНР» Анни Романової.

За її словами, нібито «випустили не менше 6 ракет, попередньо, ATACMS». Нібито частину ракет збила російська ППО, але є і «прильоти».

Також у місті спостерігаються певні проблеми зі зв'язком від мобільного оператора «МКС».

Так звана «міністр охорони здоров'я ЛНР» Наталія Пащенко заявила, що нібито «внаслідок атаки постраждали 20 людей».

Як повідомили у партизанському русі «Атеш», у Луганську «приліт» по нафтобазі та масштабна пожежа в районі Гострої Могили.

Оновлено. Внаслідок падіння уламків збитих ракет чи ракет ППО у Луганську є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, зруйновано під'їзд житлового будинку, у багатьох будинках повибивало шибки.

Так званий посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник заявив, що кількість постраждалих нібито збільшилася до 22 людей.

Нагадаємо, що вночі 7 червня дрони атакували військову частину РФ в окупованому Криму, внаслідок чого пошкоджено дві РЛС.