Нічний обстріл Макіївки: «ДНР» показала наслідки удару по території фабрики

Окупована Макіївка вночі 6 червня зазнала обстрілу. В угрупованні «ДНР» заявили, що удари припали на територію кондитерської фабрики в Червоногвардійському районі міста.

Російські військові заявляють, що фабрику атакував нібито український безпілотник-камікадзе.

На території фабрики «Донко Донбас-Кондитер» пошкоджены покрівля, бетонні перекриття, скління та внутрішнє оздоблення приміщень. Про жертви не повідомляється. Про розташування окупаційних військ на території фабрики також нічого не йдеться — таку інформацію «ДНР» приховує.