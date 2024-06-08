Армія РФ просунулася в районі Часового Яру — аналітики

Російські окупанти просунулися в районі Часового Яру. Фото: DeepState

Окупаційним військам РФ вдалося просунутися в районі міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.



Зазначається, що російські військові змогли просунутися на околиці міста Часів Яр — у мікрорайоні «Канал», який відокремлений від основної частини міста каналом Сіверський Донець — Донбас.



Раніше ми писали, що війська Росії окупували село Іванівка Харківської області, яке знаходиться у Куп'янському районі Харківщини та неподалік адміністративного кордону з Луганською областю.