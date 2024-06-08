Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ просунулася в районі Часового Яру — аналітики

08 червня 2024, 11:27

Армія РФ просунулася в районі Часового Яру — аналітики

Російські окупанти просунулися в районі Часового Яру. Фото: DeepState Російські окупанти просунулися в районі Часового Яру. Фото: DeepState

Окупаційним військам РФ вдалося просунутися в районі міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.

Зазначається, що російські військові змогли просунутися на околиці міста Часів Яр — у мікрорайоні «Канал», який відокремлений від основної частини міста каналом Сіверський Донець — Донбас.

Раніше ми писали, що війська Росії окупували село Іванівка Харківської області, яке знаходиться у Куп'янському районі Харківщини та неподалік адміністративного кордону з Луганською областю.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Часів Яр Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:06
Рік після знищення Каховської ГЕС: що відбувається в окупації ►
23:38
Головне за день: Удар по Луганську. Армія РФ просунулась у Харківській області
22:00
Нічний обстріл Макіївки: «ДНР» показала наслідки удару по території фабрики поряд з військовою базою (доповнено)
18:38
На «курортах ДНР» скоротили комендантську годину
17:40
«ЛНР» заявила про поранення 46 та загибель 4 людей в окупованому Луганську після ракетного удару
16:02
Ракетна атака на окупований Луганськ: є влучання у військову базу ЗС РФ
14:32
Донецька область внесла до зведеного бюджету країни 7,4 млрд гривень — ДПС
12:35
Вранці місто Костянтинівка Донецької області зазнало російського обстрілу
12:22
Окупований Луганськ атакували ракетами: повідомляють про удари по військовій базі та нафтобазі
11:25
Російський агресор 15 разів протягом минулої доби обстрілював населені пункти Донецької області
10:36
Цієї ночі українські військові збили всі крилаті ракети та майже пів сотні ударних дронів агресора
10:33
Дрони вночі атакували військову частину РФ в окупованому Криму: пошкоджено дві РЛС
09:56
Вранці росіяни вдарили по Селидовому авіабомбами
23:47
Головне за день: Як фірми з РФ продавали українське зерно. Обстріл Селидового та Херсона
20:48
В «ЛНР» розповіли, чому не поспішають відновлювати Луганську область
14:15
Селище на Херсонщині потрапило під російський обстріл: є поранені
14:12
Внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав один місцевий житель
13:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:17
Слов'янськ зазнав атаки російських дронів
10:59
Жителів захопленої Луганщини за «наклеп» та критику у бік «влади» можуть запроторити до в'язниці
усі новини
11:27
Армія РФ просунулася в районі Часового Яру — аналітики
11:06
Рік після знищення Каховської ГЕС: що відбувається в окупації ►
10:27
Армія РФ більше 10 разів обстріляла Донеччину: пошкоджено промбудівлю та житлові будинки
09:47
Війська РФ втратили понад 1200 людей та 9 танків за добу — Генштаб
09:26
РФ атакувала Україну ракетою та БПЛА: у Повітряних силах розповіли про роботу ППО
08:38
Внаслідок атак росіян за добу двоє цивільних на Донеччині зазнали поранень
23:38
Головне за день: Удар по Луганську. Армія РФ просунулась у Харківській області
22:30
Обстріл села на Херсонщині: окупанти заявили про два десятки загиблих
22:00
Нічний обстріл Макіївки: «ДНР» показала наслідки удару по території фабрики поряд з військовою базою (доповнено)
20:56
Путін озвучив тактику російських військ на Донбасі, але про «м'ясні штурми» не згадував
19:52
Відключень електроенергії поменшає: як 8 червня зміняться графіки
18:38
На «курортах ДНР» скоротили комендантську годину
17:40
«ЛНР» заявила про поранення 46 та загибель 4 людей в окупованому Луганську після ракетного удару
16:58
Безпілотники вночі атакували електропідстанцію у Краснодарському краї РФ: вона забезпечує окупований Крим
16:55
Президент США анонсував новий пакет військової допомоги для України
16:51
Українські десантники знищили російський двоколісний «сарай»
16:02
Ракетна атака на окупований Луганськ: є влучання у військову базу ЗС РФ
15:50
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі в Полтавському районі
14:45
Ексдепутатка заробляла 100 тисяч доларів на місяць на «інвалідності» шахтарів
14:32
Донецька область внесла до зведеного бюджету країни 7,4 млрд гривень — ДПС
усі новини
ВІДЕО
Рік після знищення Каховської ГЕС: що відбувається в окупації ► Рік після знищення Каховської ГЕС: що відбувається в окупації ►
08 червня, 11:06
«Прильоти» по електропідстанції в Краснодарському краї РФ. Фото: кадр із відео Безпілотники вночі атакували електропідстанцію у Краснодарському краї РФ: вона забезпечує окупований Крим
07 червня, 16:58
Ексдепутатка заробляла $100 тис. на «інвалідності» шахтарів. Фото: Генпрокуратура Ексдепутатка заробляла 100 тисяч доларів на місяць на «інвалідності» шахтарів
07 червня, 14:45
«Приліт» в окупованому Луганську. Фото: кадр із відео Окупований Луганськ атакували ракетами: повідомляють про удари по військовій базі та нафтобазі
07 червня, 12:22
Удар HIMARS по скупченню росіян на півдні України. Фото: кадр із відео ССО скоригували вогонь HIMARS по позиціях росіян на південному напрямку
07 червня, 11:49
Масштабна пожежа на промисловому об'єкті Київської області. Фото: ДСНС України Росія вночі вдарила по промисловому об'єкту в Київській області: рятувальники гасять масштабну пожежу
07 червня, 11:49
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір