Один з районів Донецька пртрапив під обстріл: є постраждалі

Окупаційна влада Донецька повідомила про обстріл Петрівського району. Відомо, що постраждали двоє людей. Про це розповів так званий голова Донецької адміністрації Олексій Кулемзін.



«Внаслідок нічного обстрілу у будинку приватного сектору на вул. Учнівській дістала поранення сімейна пара – 58-річний чоловік та 51-річна жінка.



За інформацією Кулемзіна, у постраждалих діагностували осколкові поранення та численні травми, їх доправили до медичних закладів.



Раніше ми писали, що тимчасово окупований Донецьк 6 червня потрапив під обстріл. Внаслідок інциденту один місцевий житель постраждав.