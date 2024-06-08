У РФ скоєно замах на ексмера Куп`янська, який здав місто окупантам: що відомо

У Росії вчинили замах на мера-колаборанта Куп'янська. Фото: Куп'янська міськрада

На колишнього мера Куп'янська Геннадія Мацегору, який перейшов на бік РФ, було скоєно замах у російському місті Старий Оскол. Колаборант вижив. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



У розвідці зазначили, що замах стався 7 червня, зараз Мацегора перебуває у лікарні у критичному стані. Більше жодних деталей не вказали.

Колаборант добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації та публічно про це оголосив. Після звільнення Куп'янська втік з росіянами до Бєлгородської області.



Раніше ми писали, що 6 грудня 2023 року тіло ще одного колаборанта Іллі Ківи виявили лежачим на снігу на території паркової зони готелю Велич Country Club в селі Супонево Московської області.