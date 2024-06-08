Головне за день: На екс-мера Куп'янська напали в РФ. Новий формат «формули миру»

Політика



Новий формат російської так званої «формули миру» без денацифікації та демілітаризації. За 2 роки війни риторика Кремля значно змінилася, по крайнього заходу, у громадській площині. Чи справді Москва відмовилася від своїх старих наративів і про що це говорить - розбираємося у цьому відео:







Суспільство



На колишнього мера Куп'янська Геннадія Мацегору, який перейшов на бік РФ, було скоєно замах у російському місті Старий Оскол. Наразі Мацегора перебуває у лікарні у критичному стані.



Бойові дії



За даними аналітиків українського проекту DeepState, окупаційним військам РФ вдалося просунутися на околиці міста Часів Яр Донецької області. Йдеться про мікрорайон «Канал», який відокремлений від основної частини міста каналом Сіверський Донець – Донбас.



Російські війська продовжують бити по містам Донеччини, зокрема, вночі під атаку потрапив Покровськ. Уламки російського дрону впали на будинок одного з інфраструктурних об'єктів, виникла пожежа. Пізніше стало відомо про пошкодження приватного будинку та квартири у багатоквартирному будинку. Інформації про жертв та постраждалих немає.



Увечері окупанти обстріляли Полтавську область. Під завалами будинку рятувальники знайшли постраждалу жінку, яка вранці померла. Ще двоє людей поранено, також пошкоджено понад 50 приватних будинків.



Безпілотники атакували нафтове родовище в Дагестані. У РФ зазначають, що БПЛА впав поряд із родовищем у Ногайському районі після того, як ним потрапили з автомата. Відстань від Дагестану до України становить понад 1000 км, ця перша атака на Дагестан від початку повномасштабної війни.



Також вперше дрони вдарили по Північній Осетії РФ, зокрема, під ударом знаходився військовий аеропорт "Моздок". Там базуються російські літаки, які атакують Україну. Глава регіону Сергій Меняйло написав про збиття трьох безпілотників, зазначивши, що жертв та руйнувань немає. За його словами, дрони летіли на військовий аеродром.



Окупаційна влада Донецька повідомила про обстріл Петрівського району. Відомо, що постраждали двоє людей.



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.