Внаслідок обстрілу окупованого Луганська шестеро людей загинули, 60 — отримали поранення

У Луганську відбувся обстріл, є загиблі. Фото: Леонід Пасічник

Тимчасово окупований Луганськ у суботу, 8 червня, потрапив під обстріл. Відомо про шість загиблих та 60 постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі МНС РФ і так званий голова угруповання ЛНР Леонід Пасічник.



Станом на ранок 9 червня аварійно-рятувальні роботи завершено, на місці працювало 68 фахівців та 10 одиниць техніки.



Пасічник, який встиг звинуватити в обстрілі Україну, додав, що «зараз робиться все для того, щоб максимально оперативно ліквідувати наслідки трагедії, надати необхідну допомогу людям». Зокрема, фахівці відновлюють тепловий контур будинків, налагоджують водо- та електропостачання.

Крім того, у місцевих Telegram-каналах повідомили про роботу ППО у регіоні. За їхніми словами, авіація ЗСУ запустила ракети. Попередньо нібито всі цілі були збиті.



Раніше ми писали, що в окупованому Луганську прокремлівське видання «Известия» у своєму повідомленні видало уламки російської ракети ППО С-300 за фрагмент американської ракети ATACMS. Це сталося після ракетних ударів ЗСУ з військових цілей у Луганську 7 червня.