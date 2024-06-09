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Понад 1200 російських солдат та 26 танків: у Генштабі повідомили про втрати армії РФ за добу

09 червня 2024, 13:44

Понад 1200 російських солдат та 26 танків: у Генштабі повідомили про втрати армії РФ за добу

Минулої доби російські окупанти втратили 1 270 своїх військових убитими та пораненими. Крім того, Сили оборони ліквідували величезну кількість військової техніки, зокрема, 26 танків, 26 бойових броньованих машин та 60 артилерійських машин. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – 518560 (+1270) осіб ліквідовано;
  • танків – 7869 (+26) од.;
  • бойових броньованих машин – 15131 (+26) од.;
  • артилерійських систем – 13593 (+60) од.;
  • РСЗВ - 1097 (+2) од.;
  • засоби ППО – 836 (+2) од.;
  • літаків – 357 од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37) од.;
  • крилатих ракет – 2277 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од.;
  • спеціальної техніки – 2253 (+5) од.



Усього з початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 518  560 військових.

Раніше ми писали, що українські військовослужбовці за допомогою дронів обстрілюють позиції російських окупантів у районі Новомихайлівки на Донеччині.

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