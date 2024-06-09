Російські окупанти зазнають найбільших втрат на Покровському напрямі: деталі

Російські війська станом на 11:00 9 червня атакують по всій лінії фронту, Покровський напрямок залишається найактивнішим, водночас армія РФ зазнає великих втрат і в техніці, і в живій силі. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
У відомстві зазначили, що на Покровському напрямі російські окупанти здійснили 14 спроб витіснити ЗСУ із займаних позицій у районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. Із них шість — ще триває.
«Окупанти тут втратили понад 450 вбитими та пораненими, п’ять ББМ, сім артсистем, одну зенітну установку та шість автомобілів. Пошкоджено танк, чотири артсистеми та шість авто ворога», — йдеться у повідомленні.
Ситуація на інших напрямках:
На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів у районах Волчанська та Липців.
На Куп'янському напрямі тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.
На Лиманському напрямі наразі тривають три атаки ворога в Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення в районі Тернів відбито.
На Сіверському напрямі відбувається бій у районі Виїмки.
На Краматорському напрямку з початку доби сталося чотири бойові зіткнення в районах Іванівського та Кліщиївки.
На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки у районі Красногорівки.
На Оріхівському напрямі армія РФ зазнала невдачі під час штурму наших позицій у районі Малої Токмачки.
На Наддніпрянському напрямку відбито атаку в районі Кринок.
Раніше ми писали, що за 8 червня російські окупанти втратили 1 270 своїх військових убитими та пораненими. Крім того, Сиди оборони ліквідували величезну кількість військової техніки, зокрема 26 танків, 26 бойових броньованих машин та 60 артилерійських машин.
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