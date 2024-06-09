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Один чоловік загинув, ще один постраждав унаслідок скидання вибухонебезпечного предмета у Донецьку

09 червня 2024, 15:31

Один чоловік загинув, ще один постраждав унаслідок скидання вибухонебезпечного предмета у Донецьку

Голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що у Петрівському районі один чоловік загинув унаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА. Також відомо про одного постраждалого.

За словами Кулемзіна, загинув чоловік 1986 року народження.

 Очільник Донецької окупаційної адміністрації зазначив, що у постраждалого діагностували осколкові поранення обох ніг. Чоловіка доправили до медичного закладу.

 За додатковою інформацією, у Петрівському районі на автостанції «Трудівська» постраждав чоловік 1985 року народження, у нього осколкові поранення лівого плеча та вушної раковини.

 Раніше ми писали, що окупаційна влада Донецька повідомила про обстріл Петрівського району 8 червня. Відомо, що постраждали двоє людей.

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