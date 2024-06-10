Резерви не були готові: у прориві армії РФ біля Очеретиного винне керівництво 115 ОМБр — аналітики

У прориві біля селища Очеретино винне керівництво 115 ОМБр. Фото: скрін з відео

Військові аналітики проєкту DeepState розповіли, як російським окупаційним військам вдалося прорватися біля селища Очеретино Донецької області. На їхню думку, саме керівництво 115 ОМБр призвело до провалу оборони населеного пункту.



Як зазначається, бригада заміняла 23 ОМБр та 71 ЄЄБр, ротація відбулася 27-28 березня, а вже 29-го бригади залишили ділянку. Протягом січня-березня позиції активно зміцнювалися, вони були передані у досить непоганому стані, проте вже на початку квітня почалися проблеми.



«Перші проблеми почалися у 1-го та 3-го батальйонів орієнтовно у квітні. У Новокалиновому сиділи ТрО, якими командував колишній нардеп ВРУ. Цей підрозділ втік, поставивши під загрозу фланг третього батальйону. Відбувалися заходи щодо відновлення позицій бійцями 115-ї за підтримки танка, який вистрілив 1 раз», — йдеться у повідомленні.



В результаті 7 рота, яка проводила ці дії, втратила чимало військових пораненими.



Аналітики уточнили, що вже 12 квітня вранці російські окупанти атакували позиції між залізницями — Брама та Відсіч, пробивши стик між 1 та 2 батальйонами. Багатьох убили чи взяли в полон. Також вони пробивали фланг 2 батальйону, який стояв вище Степового і не залишав позицій, роти вогневої підтримки просто втекли або пішли у відмову, оскільки складалися з тилових підрозділів та обмежено придатних.



«Сили та засоби підтримки 3 батальйону також втекли, хоча бійці самого батальйону продовжували утримувати частину Новокалинова аж до 20 квітня, коли їх замінила 100 ОМБр», — зазначили вони.

Вже в середині квітня один з командирів взводу 2 батальйону з 5 військовими пішли окопатися, щоб самостійно зупинити прорив, їхня доля так і невідома. Розвідувальна група хотіла якось виправити ситуацію, але була повністю розбита.



Таким чином, солдати ЗС РФ 14 квітня зайняли практично весь тил смуги 2 батальйону, 17-18 квітня вони вже були на підстанції в Очеретино і зайняли частину приватного сектора, а 22 — зайняли багатоповерхівки поблизу заводу та розстрілювали машини, що рухалися через переїзд.



«Оборона Очеретиного фактично не відбувалася. Окопи навколо селища — лише пародія, і вони не придатні для оборони. 115-та не планувала обороняти його. Звичайно, до селища заходили розвідка з ОТУ та штурмовики невідомого підрозділу, але в більшості селище було порожнім. Відсутність значних руйнувань станом на 22 квітня підтвердження цього. Основну масу ударів артилерією вже здійснили Сили оборони задля стримування просування противника. Бійці 115 ОМБр на першій лінії прийняли бій і намагалися врятувати ситуацію, при цьому значна частина потрапила в полон або загинула», — заявили в DeepState.



Резерви бригади не були готові, взаємодії не було, підготовка до боїв теж була низькому рівні. Крім того, за словами аналітиків, провини попередніх підрозділів немає, зокрема, 100 ОМБр, яка прийшла на заміну, також зазнала втрат.



Аналітики дійшли висновку, що селище Очеретине було втрачено з мінімальними боями, а оборона не була готова, хоча військовослужбовці першої лінії стояли до останнього.



«Бригада не могла гідно протистояти сильнішому і численному ворогові. Але, як мінімум, мала бути взаємодія, налагоджена логістика, сили вогневої підтримки та відсутня брехня у доповідях. Бійці навіть скаржилися на нестачу їжі», — резюмували вони у соцмережі.



Відомо, що командира 115-ої бригади ще у квітні було знято з посади. Зараз керує нова людина.



Як зазначається, наприкінці квітня український проєкт Deep State звинуватив у прориві оборони керівництво 115 ОМБр, своєю чергою у пресслужбі бригади відповіли аналітикам, заявивши, що звинувачення – хто винен або не винен – встановлює лише комісія за результатами розслідування.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російським військам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретино на Донеччині, проте ця ділянка знаходиться під вогневим контролем українських військових, бої продовжуються.



Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська повністю окупували селище Очеретине на Донеччині.