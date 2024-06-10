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Засуджено на 17 років: російська влада «пригадала» двом полоненим українським прикордонникам затримання корабля у 2018 році

10 червня 2024, 23:42

Засуджено на 17 років: російська влада «пригадала» двом полоненим українським прикордонникам затримання корабля у 2018 році

Окупаційний «Верховний суд Криму» засудив до 17 років ув'язнення двох українських прикордонників. В 2018 році вони брали участь у затриманні російського судна «Норд», а в полон РФ потрапили навесні 2022 року під час боїв за Маріуполь.

 Як повідомляє «Кримська правозахисна група», рішення щодо Івана Терещенка та Василя Дмитрука виніс суддя окупаційного суду Сергій Погребняк.

 Перші три роки прикордонники мають відбути у в'язниці, потім — у колонії суворого режиму.

Василь Дмитрук — капітан-лейтенант корабля берегової охорони, Іван Терещенко — старший мічман, командир електромеханічної служби на прикордонному кораблі. 2018 року вони служили на судні Держприкордонслужби України, яке 25 березня затримало в Азовському морі кримське рибальське судно «Норд» під прапором РФ. 30 березня український суд заарештував судно.

16 травня 2022 року обоє потрапили до російського полону після того, як за наказом командира вийшли з «Азовсталі».

Обох звинуватили у викраденні людини та викраденні судна водного транспорту КК РФ за події 2018 року.

ТЕГИ

Місця
Крим Азовсталь
Люди
Полонені РФ

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