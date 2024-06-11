Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

За півроку на окупованій території Луганщини пожежі знищили майже 7 тисяч гектарів лісу

11 червня 2024, 09:55

За півроку на окупованій території Луганщини пожежі знищили майже 7 тисяч гектарів лісу

На тимчасово окупованій території Луганської області з початку року пожежі знищили майже 7 тис. га лісу. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«За цей час там сталося 176 випадків загоряння. Подекуди займалися житлові масиви, розташовані поблизу лісів», — зазначив він.

Лисогор додав, що окупаційна влада не має необхідної кількості сил та засобів, щоб протидіяти стихії. Єдине, за його словами, що вони роблять так це вживають профілактичних заходів — на території «ЛНР» встановлено 39 стендів з відповідною інформацією та 42 шлагбауми, які мають стати перешкодою для перебування у лісі.

Раніше ми писали, що росіяни підпалюють Серебрянський ліс, щоби витіснити українських захисників.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Артем Лисогор
Місця
Луганська область
Інше
ліс
Події
Пожежа Пожежі

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:55
За півроку на окупованій території Луганщини пожежі знищили майже 7 тисяч гектарів лісу
08:03
Бійці ЗСУ збили російський Су-25 на Покровському напрямку
07:32
Вночі Костянтинівка зазнала російського обстрілу: є поранені
23:29
Головне за день: Часів Яр хочуть взяти в кліщі. Вибухи у Криму
20:24
«Донбас Арена» в Донецьку стала боржницею за послуги ЖКГ
18:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
14:59
Перукарку з Донецька, яку РФ звинувачує у «підготовці до теракту», перевели до карцеру: причина — лягла на ліжко
13:57
Постраждав житель Донецька після скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
13:54
Присягнули на вірність окупантам: співробітники Маріупольського СІЗО можуть отримати довічний термін
13:11
ЗСУ атакували зенітно-ракетні дивізіони РФ в окупованому Криму: уражені системи С-300/С-400
11:52
В Україну з РФ вдалося повернути неповнолітню дівчину
10:29
Російські війська намагаються взяти Часів Яр у кліщі — ВСУ
08:02
Покровський напрямок залишається найнапруженішим — Генштаб
23:55
Кадиров заявив про захоплення села в Сумській області. Місцева влада спростовує
23:19
Головне за день: ЗСУ вперше уразили винищувач СУ-57. Шахтарі у Луганську – без зарплати
20:51
Одна людина загинула, четверо постраждали внаслідок бойових дій в окупованому Донецьку
10:52
Внаслідок обстрілу окупованого Луганська шестеро людей загинули, 60 — дістали поранення
23:41
Головне за день: На ексмера Куп'янська напали в РФ. Новий формат «формули миру»
17:16
Один з районів Донецька потрапив під обстріл: є постраждалі
14:36
У Маріуполі окупанти не ліквідують стихійних звалищ, містяни бояться поширення інфекцій
усі новини
10:30
РФ 15 разів обстріляла Донецьку область: Філашкін показав наслідки атак
09:57
Російський Су-34 розбився у Північній Осетії, пілоти загинули
09:55
За півроку на окупованій території Луганщини пожежі знищили майже 7 тисяч гектарів лісу
08:59
На Донеччині за добу загинула одна людина, ще дев’ятеро — постраждали
08:03
Бійці ЗСУ збили російський Су-25 на Покровському напрямку
07:32
Вночі Костянтинівка зазнала російського обстрілу: є поранені
23:42
Засуджено на 17 років: російська влада помстилася двом полоненим українським прикордонникам, які затримали корабель у 2018 році
23:29
Головне за день: Часів Яр хочуть взяти в кліщі. Вибухи у Криму
22:58
Пожежі в лісах Донбасу: міни та розтяжки заважають гасити вогонь ►
22:29
ЗСУ вдарили по командному пункту у прикордонному селищі РФ, звідки керували наступом на Харківщину
22:06
У Баренцевому морі горить російське судно — Сили оборони Півдня України
21:44
Росія втратила 1,5 млн тонн нафти після удару по Новошахтинському заводу
20:57
ЗМІ: Бахмут захопили завдяки в'язням-«вагнерівцям» — кожен третій із них загинув
20:24
«Донбас Арена» в Донецьку стала боржницею за послуги ЖКГ
19:16
Відключення електроенергії: який графік діятиме в Україні 11 червня
18:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
18:33
«єВідновлення»: 5 тисяч жителів Донеччини отримали компенсацію за пошкоджене житло
18:10
Вибухи на Донеччині: під Краматорськом стовпи диму
17:43
Резерви не були готові: у прориві армії РФ біля Очеретиного винне керівництво 115-ї ОМБр — аналітики
17:12
На кордоні з Курською областю РФ стався стрілецький бій: є поранені російські військові
усі новини
ВІДЕО
Вночі росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області керовану авіабомбу КАБ-500. Є поранені, багато квартир зруйновано. Фото: «Типова Костянтинівка»/Тelegram Вночі Костянтинівка зазнала російського обстрілу: є поранені
11 червня, 07:32
Пожежі в лісах Донбасу: міни та розтяжки заважають гасити вогонь ► Пожежі в лісах Донбасу: міни та розтяжки заважають гасити вогонь ►
10 червня, 22:58
Снайпери ССО знищили групу росіян на Херсонському напрямку. Фото: кадр із відео На Херсонському напрямку снайпери ССО знищили групу російських військових
10 червня, 09:35
У Бєлгороді пожежа. Фото: соцмережі У Бєлгородській області РФ після обстрілу спалахнув склад боєприпасів
09 червня, 15:59
Прикордонники атакували на Луганщині російських окупантів. Фото: кадр з відео Прикордонники знищили склад та укриття російських військ у Серебрянському лісі
09 червня, 14:59
Українські десантники показали, як дронами ліквідують російських військових. Фото: кадр з відео На Донеччині десантники знищили групу російських окупантів
09 червня, 11:30

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір