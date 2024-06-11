ППО, ракети та боєприпаси: Шольц передасть військову допомогу Україні

Шольц розповів про постачання озброєння та ППО Україні. Фото: соцмережі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що найближчим часом Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Про це він розповів сьогодні, 11 червня, на конференції з відновлення, що проходить у Берліні.



Відомо, що Німеччина з початку повномасштабного вторгнення надала нашій країні військову допомогу на суму 30 мільярдів євро.



За словами німецького лідера, «сильна та вільна європейська Україна переможе російський імперіалізм». Крім того, було повідомлено про нові постачання озброєння.



«Найбільша потреба української армії зараз — це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо до України третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси», — заявив він.





Раніше ми писали, що Фінляндія передала нашій країні нові зразки свого озброєння.