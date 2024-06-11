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Партизани виявили хаб перекидання боєприпасів у Маріуполі

11 червня 2024, 17:08

Партизани виявили хаб перекидання боєприпасів у Маріуполі

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області було виявлено місце, де російські окупанти зберігали, розвантажували та вивантажували боєприпаси. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху «АТЕШ».

«Наш агент проводив розвідку околиць міста для виявлення місць зберігання, завантаження та відвантаження боєприпасів. В результаті спостереження виявив ключовий вузол зв'язку, який став зачіпкою для розкриття місця дислокації ключових складів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, партизани вказали координати розташування: 47.116600, 37.489900.

Раніше ми писали, що російські окупанти не втрачають можливості, щоб розповісти про нібито злочини ЗСУ у Маріуполі на початку повномасштабної війни. Нещодавно росіянин згадав, як Сили оборони з танків обстрілювали житловий будинок, проте на відео можна побачити, що це був російський танк із буквою «z».

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