У московській лікарні помер зрадник та колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора після збройного нападу

Колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора. Фото: відкриті джерела

У Москві, не приходячи до тями, помер колишній мер міста Куп'янськ Харківської області Геннадій Мацегора. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

На Мацегору напали біля його будинку у місті Старий Оскіл. Невідомий вистрілив у нього і втік. Колаборанта відвезли до московської лікарні на операцію.

Інформацію про смерть зрадника підтвердили прокремлівські Telegram-канали Baza, Mash та Shot.

Геннадій Мацегор був мером Куп'янська до окупації міста військами Росії. Його обрали міським головою у 2020 році від партії «Опозиційна платформа – За життя».

27 лютого 2022 року Мацегора у своєму відеозверненні повідомив, що здав місто російській армії. Він добровільно перейшов на бік РФ, допомагав окупантам, зокрема транспортом, житлом, паливом та їжею, а також брав активну участь у створенні та діяльності окупаційної адміністрації Харківської області. Однак надалі втік до Росії.

Нагадаємо, що замах на Геннадія Мацегору стався 7 червня.