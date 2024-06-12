У ніч на 12 червня росіяни знову вдарили по Костянтинівці авіабомбою: поранено цивільну особу

Російські війська знову скинули керовану авіабомбу на місто Костянтинівка Донецької області. Це сталося в ніч проти 12 червня, повідомляє міська військова адміністрація.

«11 червня о 21:55 стався російський авіаудар КАБ-250 по місту Костянтинівка. Внаслідок обстрілу отримав поранення мирний житель. Пошкоджено дві багатоповерхівки», — йдеться у повідомленні ГВА.

Також зазначається, що протягом доби під обстрілами російських військ знаходилися житлові забудови села Подільське (влучення по раніше зруйнованих будинках) та околиці селищ Маркове, Миколаївка, Ступочки.

Інформація про постраждалих не надходила, повідомили у ГВА.

Нагадаємо, в ніч на 11 червня російські військові вдарили по місту Костянтинівка Донецької області керованою авіабомбою КАБ-500. Внаслідок обстрілу було поранено п'ятьох місцевих жителів, щонайменше 13 багатоквартирних будинків отримали значні пошкодження.