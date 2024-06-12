Ракетний удар по Кривому Розі. Фото: Ігор Клименко

Сьогодні вдень, 12 червня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи, пізніше стало відомо про ракетний обстріл. Внаслідок російської атаки є постраждалі та жертви.



Доповнено о 21.00. Кількість загиблих унаслідок ракетного удару зросла до дев’яти, поранені 29 людей, серед них п'ятеро дітей, повідомили в Офісі Генерального прокурора.





Рятувальні роботи продовжуються.



Раніше ми писали, що кілька вибухів пролунало вранці 12 червня у Новомосковську Дніпропетровської області.