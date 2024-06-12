Санкції США проти Росії розширилися: до списку потрапили ще 300 компаній із різних країн світу

США оголосили про новий санкційний пакет щодо Росії через війну, яку та веде проти України. Про це повідомляє Мінфін США.



«Сьогоднішні дії обмежують можливість використання переваг деякого програмного забезпечення та інформаційних технологій США», — йдеться у повідомленні відомства.



Обмежувальні заходи запроваджено спільно з Держдепартаментом США.



До чорного списку потрапили ще 33 особи і близько 300 компаній і організацій — як російських, так і закордонних, які допомагають Москві обходити вже введені обмеження.



Серед юросіб, які підпали під обмеження, є компанії з Китаю, Туреччини, Казахстану, Киргизстану, Болгарії, Сербії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Білорусі та Британських Віргінських островів.



Санкції також запроваджено щодо низки російських фінансових інститутів, які виступають посередниками при торгах доларами на російському валютному ринку — зокрема проти Мосбіржі, Національного клірингового центру (НКЦ) та Національного розрахункового депозитарію (НРД).



OFAC (Office of Foreign Assets Control, підрозділ Мінфіну США, що відповідає за правозастосування в галузі санкцій) видав ліцензію на згортання операцій з Мосбіржею, НРД та НКЦ терміном до 13 серпня. Інша ліцензія встановлює аналогічний дедлайн на вихід із їх цінних паперів.



На думку американського Мінфіну, заходи російської влади щодо залучення капіталу щодо Мосбіржі розширюють можливості громадян РФ та інших країн «отримувати прибуток від військової машини Кремля шляхом інвестування у суверенний борг Росії, російські корпорації та провідні російські оборонні підприємства».