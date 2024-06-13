Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Росія застосовувала навмисну тактику голоду під час облоги Маріуполя – The Guardian

13 червня 2024, 11:08

Росія застосовувала навмисну тактику голоду під час облоги Маріуполя – The Guardian

Росія застосовувала «навмисну схему» тактики голоду під час 85-денної облоги міста Маріуполь на початку 2022 року, що рівнозначно воєнному злочину, згідно з новим аналізом, переданим до Міжнародного кримінального суду. Про це пише видання The Guardian.

Цей висновок є основою досьє, яке передається МКС у Гаазі юристами компанії Global Rights Compliance, які працюють разом з українським урядом. У ньому стверджується, що Росія та її лідери мали намір вбити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів.

Підраховано, що під час облоги та захоплення Маріуполя загинули 22 тисячі людей. Через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, а температура впала нижче за мінус 10°C.

Партнер компанії Global Rights Compliance Катріона Мердок заявила, що метою дослідження було перевірити, чи існував ширший наратив, який означав умисну відмову мирним жителям з боку російських військових та їх керівництва в їжі та інших зручностях, необхідних для життя.

«Те, що ми могли побачити, так це те, що в російській атаці було чотири фази, починаючи з атак на цивільну інфраструктуру, припинення постачання електроенергії, опалення та води. Потім було відмовлено в гуманітарній евакуації та навіть піддано нападам, тоді як допомогу не допустили. На третьому етапі об'єкти критичної інфраструктури, що залишилися, були обстріляні, цивільне населення тероризували відсутністю допомоги, а пункти водопостачання бомбили. Нарешті, на четвертому етапі Росія здійснила стратегічні атаки, щоб знищити або захопити об'єкти інфраструктури, що залишилися», – сказала вона.

За словами Мердок, поетапний обстріл Маріуполя продемонстрував, що Росія планувала захопити прифронтове місто без жалю до його цивільного населення, яке, за оцінками, складало 450 000 людей до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

У досьє робиться висновок, що близько 90% закладів охорони здоров'я та будинків у місті було зруйновано чи пошкоджено під час облоги, а пункти роздачі їжі та маршрути гуманітарної евакуації – розбомблені.

Як зазначила Катріона Мердок, враховуючи важливість Маріуполя та централізацію ухвалення рішень Росією, відповідальність за загибель тисяч мирних жителів покладено на самий верх РФ.

«Винен Володимир Путін та вищі ешелони російського військового керівництва, – заявила партнер Global Rights Compliance.

Нагадаємо, що окупований Маріуполь заливає каналізаційними відходами, внаслідок чого забруднюється Азовське море.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Маріуполь
Люди
Володимир Путін
Організації
Армія РФ
Інше
Війна Голод Тактика воєнний злочин Облога

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:58
РФ завершує будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Як вона вплине на фронт
13:57
Під Горлівкою поранено співробітників російського телеканалу НТВ: вони в комі
12:39
У «ЛНР» готуються до опалювального сезону: Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне до плану робіт не увійшли
10:59
Російські війська 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області впродовж минулої доби
10:58
Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Подробиці операції розповіли у ЗСУ
23:10
Головне за день: Обстріли Кривого Рогу та центру Донецька. Нічна атака на Крим
19:20
В Донецьку на територію лікарні впала російська авіабомба
18:39
Обстріл Донецька: на околиці міста загинули 2 жінки та поранена бригада пожежників
17:39
Двох керівників «виборчкомів ДНР» підозрюють у колабораціонізмі
16:32
Петровський район окупованого Донецька потрапив під обстріл: загинула жінка
12:52
Основні зусилля армія РФ зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках — Сирський
12:50
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:30
БПЛА атакував підстанцію в окупованій Ясинуватій: місто залишилося без світла
11:59
У ніч проти 12 червня росіяни знову вдарили по Костянтинівці авіабомбою: поранена цивільна особа
11:25
Населені пункти Донецької області 15 разів були обстріляні російськими військами минулої доби
10:27
У Новомосковську Дніпропетровської області сьогодні вранці пролунали вибухи
23:34
Головне за день: КАБ-500 на Костянтинівку. Німеччина передасть новий Patriot
23:17
На Донеччині окупаційна влада «віджала» майно близько 300 тисяч жителів: що відомо
22:13
На захопленій Луганщині затримали жінку: окупанти її звинувачують у фінансуванні «Азова» та «Правого Сектора»
21:27
ЗСУ ударом з HIMARS знищили російську систему ППО «Панцир-С1» на Луганщині
усі новини
14:58
РФ завершує будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Як вона вплине на фронт
14:57
Колишній тренер донецького «Шахтаря» очолив італійський «Мілан»
13:57
Під Горлівкою поранено співробітників російського телеканалу НТВ: вони в комі
13:46
Норвегія передала Україні боєприпаси для гранатометів
13:41
Аеродром «Бельбек» у Севастополі стає «пасткою» для російської ППО – Forbes
13:14
Україна має право завдавати ударів по військових об`єктах РФ — Столтенберг
12:39
Ракетний удар по російській ППО в Криму 12 червня: знищено пускові установки комплексів С-400
12:39
У «ЛНР» готуються до опалювального сезону: Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне до плану робіт не увійшли
11:59
ССО вразили російську станцію Р-416ГМ: вперше в історії війни
11:58
В «Укренерго» повідомили про графіки погодинних відключень світла у четвер, 13 червня
11:08
Росія застосовувала навмисну тактику голоду під час облоги Маріуполя – The Guardian
10:59
Російські війська 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області впродовж минулої доби
10:58
Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Подробиці операції розповіли у ЗСУ
10:26
У двох областях Росії пролунали вибухи: Міноборони РФ заявило про атаку дронів
09:53
Російські окупанти за добу вбили одну людину на Донеччині
09:14
Війська Росії просунулися в Красногорівці та поблизу кількох селищ і сіл на Донеччині – DeepState
08:25
Литва передає Україні бронетранспортери М113
08:01
Американці допоможуть відновити та захистити українську енергетику від ударів росіян
23:10
Головне за день: Обстріли Кривого Рогу та центру Донецька. Нічна атака на Крим
22:48
Санкції США проти Росії розширилися: до списку увійшли ще 300 компаній із різних країн світу
усі новини
ВІДЕО
Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Фото: скрін з відео Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Подробиці операції розповіли у ЗСУ
13 червня, 10:58
Фото: Вадим Філашкін Філашкін повідомив, скільки людей продовжує жити у Часовому Яру та Красногорівці
12 червня, 17:46
Знищена пускова установка ЗРК «Бук-М2» неподалік окупованого Докучаєвська. Фото: кадр із відео Український безпілотник знищив пускову установку ППО РФ у Донецькій області
12 червня, 15:12
В ГУР показали, як легіонери нищать окупантів з Browning M2 біля Часового Яру Легіонери ГУР знищують російських окупантів поблизу Часового Яру
12 червня, 14:59
«Приліт» у центрі Донецька. Фото: окупаційна адміністрація Донецька У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи: попередньо, є «прильоти»
12 червня, 11:38
Очевидці повідомляють про сильну пожежу після вибухів у Новомосковську на Дніпропетровщині. Фото: ХДніпро/Телеграм У Новомосковську Дніпропетровської області сьогодні вранці пролунали вибухи
12 червня, 10:27

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір