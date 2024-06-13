Росія застосовувала навмисну тактику голоду під час облоги Маріуполя – The Guardian

Росія застосовувала «навмисну схему» тактики голоду під час 85-денної облоги міста Маріуполь на початку 2022 року, що рівнозначно воєнному злочину, згідно з новим аналізом, переданим до Міжнародного кримінального суду. Про це пише видання The Guardian.

Цей висновок є основою досьє, яке передається МКС у Гаазі юристами компанії Global Rights Compliance, які працюють разом з українським урядом. У ньому стверджується, що Росія та її лідери мали намір вбити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів.

Підраховано, що під час облоги та захоплення Маріуполя загинули 22 тисячі людей. Через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, а температура впала нижче за мінус 10°C.

Партнер компанії Global Rights Compliance Катріона Мердок заявила, що метою дослідження було перевірити, чи існував ширший наратив, який означав умисну відмову мирним жителям з боку російських військових та їх керівництва в їжі та інших зручностях, необхідних для життя.

«Те, що ми могли побачити, так це те, що в російській атаці було чотири фази, починаючи з атак на цивільну інфраструктуру, припинення постачання електроенергії, опалення та води. Потім було відмовлено в гуманітарній евакуації та навіть піддано нападам, тоді як допомогу не допустили. На третьому етапі об'єкти критичної інфраструктури, що залишилися, були обстріляні, цивільне населення тероризували відсутністю допомоги, а пункти водопостачання бомбили. Нарешті, на четвертому етапі Росія здійснила стратегічні атаки, щоб знищити або захопити об'єкти інфраструктури, що залишилися», – сказала вона.

За словами Мердок, поетапний обстріл Маріуполя продемонстрував, що Росія планувала захопити прифронтове місто без жалю до його цивільного населення, яке, за оцінками, складало 450 000 людей до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

У досьє робиться висновок, що близько 90% закладів охорони здоров'я та будинків у місті було зруйновано чи пошкоджено під час облоги, а пункти роздачі їжі та маршрути гуманітарної евакуації – розбомблені.

Як зазначила Катріона Мердок, враховуючи важливість Маріуполя та централізацію ухвалення рішень Росією, відповідальність за загибель тисяч мирних жителів покладено на самий верх РФ.

«Винен Володимир Путін та вищі ешелони російського військового керівництва, – заявила партнер Global Rights Compliance.

Нагадаємо, що окупований Маріуполь заливає каналізаційними відходами, внаслідок чого забруднюється Азовське море.