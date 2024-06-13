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Україна має право завдавати ударів по військових об`єктах РФ — Столтенберг

13 червня 2024, 13:14

Україна має право завдавати ударів по військових об`єктах РФ — Столтенберг

Єнс Столтенберг вважає, що Україна має право бити по РФ. Фото: NATO.int Єнс Столтенберг вважає, що Україна має право бити по РФ. Фото: NATO.int

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримує рішення союзників зменшити обмеження використання зброї для того, щоб Україна била по військових об'єктах РФ. Про це повідомляє АrmyInform.

«Союзники мають різні види обмежень щодо використання їхньої зброї. Але я вітаю, що вони зменшують ці обмеження на застосування військових об'єктів на території Росії. Україна має право бити по військових об'єктах РФ, і ми маємо право підтримувати її», — заявив він перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі.

За словами генсека, саме так Україна захищає себе.

«Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе, включаючи удари по законних військових цілях на території агресора. Якщо ми проситимемо Україну цього не робити, то це буде як просити захищатися з однією зав'язаною рукою за спиною», — заявив глава Альянсу.

Столтенберг наголосив, що права на захист зазначено у документах ООН. Крім того, додав, що країни НАТО не стають учасниками війни, підтримуючи Україну.

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